Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции о геноциде в секторе Газа, сообщает BBC News.

В декабре Южная Африка обратилась в суд ООН с утверждением, что действия Израиля в отношении населения сектора Газа, особенно после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, «носят характер геноцида». «Газета.uz» подробно писала об иске. ЮАР также потребовала от суда принять девять предупредительных мер, чтобы защитить палестинцев. Они включали предписание Израилю прекратить военные действия в анклаве.

В пятницу рассматривалось только требование ЮАР о предупредительных мер. Решение принимала коллегия из 17 судей.

Суд постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения действий, которые можно считать геноцидом — то есть намеренное уничтожение членов национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Суд также постановил, что Израиль обязан гарантировать, что его военные не совершат геноцид в отношении населения Газы, предотвращать и наказывать за призывы к таким действиям и обеспечить сохранение всех доказательств предполагаемого геноцида.

Жителям Газы должны быть обеспечены предоставление базовых услуг и доставка гуманитарной помощи.

«Государство Израиль должно в течение месяца с вынесения вердикта отчитаться перед судом о всех шагах, предпринятых для исполнения этого решения», — резюмировала судья Джоан Донохью.

Кроме того, суд выразил серьёзную обеспокоенность судьбой израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, и призвал к их немедленному освобождению.

В то же время, как отмечает BBC, суд не стал призывать Израиль к немедленному прекращению военной операции в Газе, как просила ЮАР.

Решения суда ООН являются обязательными и не подлежат обжалованию, но у суда нет возможности обеспечить их исполнение, уточняет BBC. Полное рассмотрение иска ЮАР о геноциде может занять годы.

Правительство ЮАР приветствовало решение суда ООН, назвав его решительной победой международного верховенства закона и важной вехой в поисках справедливости для палестинского народа. Оно также выразило надежду, что Израиль подчинится вердикту суда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выступил с заявлением. «Мы продолжим защищать себя и наших граждан, соблюдая международное право», — сказал он.

«Мы продолжим эту войну до абсолютной победы, пока все заложники не будут возвращены и сектор Газа больше не будет угрозой для Израиля», — добавил глава израильского правительства.