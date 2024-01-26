Президент Узбекистана 23 января подписал указ о регулировании фармацевтической отрасли.

Согласно документу, с 1 июля будет создаваться система фармакологического надзора, направленная на оперативное выявление и своевременное реагирование на потенциальные угрозы, связанные с применением лекарств.

На основе требований международных стандартов она будет будет предусматривать:

внедрение стандарта Надлежащая практика фармакологического надзора (GVP);

создание в системе Министерства здравоохранения информационной системы сбора со всех звеньев системы здравоохранения и анализа сведений о побочных действиях лекарств.

Будет также внедрена система контроля безопасности лекарств при выдаче разрешений на их применение в медицинской практике. При этом Минздрав будет формировать перечень веществ с высоким уровнем риска для здоровья.

Кроме того, контент, разработанный для рекламы лекарств и биологически активных добавок на телерадиоканалах, будет передаваться в эфир на основании заключения, выданного Министерством здравоохранения.

Согласно указу, новые таможенные и свободные склады хранения лекарств и медизделий в обязательном порядке должны соответствовать требованиям Надлежащей практики хранения (GSP).

С 1 января 2026 года запрещается хранение лекарств на таможенных и свободных складах, не имеющих сертификата соответствия GSP.