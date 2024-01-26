Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков выделил футбольному клубу «Навбахор» 2,5 млрд сумов из резервного фонда областного бюджета. Распоряжения об этом он подписал 19 и 25 января.

Согласно документу, средства направляются на развитие футбола в регионе и восстановление финансового положения футбольного клуба, а также проведение на высоком уровне сборов перед началом сезона.

Отметим, что хоким сначала выделил 500 млн сумов на основе обращения клуба, а спустя шесть дней — ещё 2 млрд сумов.

По итогам прошлого футбольного сезона «Навбахор» занял третье место в Суперлиге Узбекистана с 47 очками, отстав от лидера «Пахтакора» на 6 очков.

В июле прошлого года хокимият Ташкента выделил «Пахтакору» 7 млрд сумов для финансирования зарплат и других платежей, а также на проведение игр.

В августе хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов заявил, что окажет финансовую поддержку частному футбольному клубу «Андижан». После победы над «Олимпиком» в матче 17-го тура чемпионата Узбекистана он подарил футболисту Рубину Хебаю автомобиль, а остальным игрокам — смартфоны iPhone 14.

Напомним, постановлением президента от 24 марта 2023 года предусмотрена приватизация ряда футбольных клубов страны, в том числе «Пахтакора», «Навбахора» и других.