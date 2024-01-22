Минимальные потребительские расходы в Узбекистане повышены на 9,3% — с 568 тысяч до 621 тысячи сумов в месяц. Этот показатель используется для определения черты бедности в стране. При его расчёте учитывается уровень инфляции.

Шавкат Мирзиёев опубликовал в газете «Жэньминь жибао» статью об отношениях Узбекистана и КНР. Он назвал глубоко символичным то, что первый визит в новом году совершает в Китай, и подчеркнул, что сейчас отношения двух стран «переживают лучший период в своей истории».

Минкэкологии предупредило 160 предприятий Чиланзарского, Сергелийского и Янгихаётского районов Ташкента, включая производителей бетона, о необходимости установки пылегазоочистного оборудования.

На 90-м году жизни скончался известный актёр кино и театра, режиссёр Тургун Азизов. Он играл в фильмах «Очарован тобой» («Мафтунингман»), «Одна среди людей», «Огненные дороги» и многих других.

Первую половину недели погода в Узбекистане будет находиться под влиянием тепла из Туркменистана, дневная температура достигнет +12 градусов. Однако уже в четверг холодный воздух с Поволжья распространится по всей территории страны. Ожидаются снег и ночные морозы до -2, по северу — до -11 градусов.

В Узбекистане введена административная ответственность за незаконное изменение или копирование IMEI-кода мобильных устройств. Помимо штрафа, наказание предусматривает конфискацию орудия совершения правонарушения.

Административная и уголовная ответственность вводятся за незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг. На первый раз будут применяться административные меры — арест до 15 суток, штрафы до 100 БРВ. За повторные действия можно получить до 5 лет лишения свободы.

Товарооборот Узбекистана в 2023 году вырос на 23,8% — до 62,6 млрд долларов. Торговый дефицит достиг рекордных $13,7 млрд. Треть экспорта составил рекордный объём проданного золота. Поставки текстиля и промтоваров за рубеж упали, а импорт продовольствия, нефти и газа резко вырос.

Поставки природного газа Узбекистана в Китай по итогам 2023 года сократились почти вдвое — до 563,5 млн долларов. В декабре экспорт составил 54,5 млн долларов.

В Агентстве культурного наследия утвердили проект реставрации здания бывшего кадетского корпуса в старом ТашМИ. Он предполагает восстановление купола домовой церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы, которая располагалась в правом крыле здания, а также строительство двух общежитий.

Сотрудникам «Тошшахартрансхизмат», призванным контролировать безопасность движения автобусов в Ташкенте, выдали служебные автомобили. Эти инспекторы следят за упорядоченной работой водителей автобусов.

Омбудсман Узбекистана обратилась к омбудсману РФ по факту издевательства над трудовыми мигрантами, которых заставили ходить гуськом, в Екатеринбурге. Сколько из них было узбекистанцами, не уточняется. Между тем, МИД Кыргызстана инициировал разбирательство «на уровне федеральных органов власти РФ».

Правоохранительные органы Ташкента в рамках уголовного дела против «уличных банд» задержали четверых лиц, которые подозреваются в вымогательстве и мошенничестве, ещё один объявлен в розыск. ГУВД опубликовало их имена и фотографии.

Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец перед матчем против Австралии заявил, что команда на 90% выйдет в 1/8 финала Кубка Азии, даже если проиграет, но он ставит цель победить. Команда намерена «положить конец плохой статистике против Австралии, сказал футболист Одилжон Хамробеков.

В мире

Четыре человека выжили в крушении частного российского бизнес-джета Falcon 10, летевшего из Гаи (Индия) в Ташкент. По данным Mash, среди выживших — только члены экипажа, за ними вылетел вертолёт.

ЕС хочет определить «последствия» для Израиля за отказ от участия в мирном плане по сектору Газы, предложенном Брюсселем, пишет FT. План предполагает создание независимого палестинского государства.

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддержать экс-главу страны Дональда Трампа. Он считался основным соперником Трампа, но быстро уступил ему в популярности.

Российскую телеведущую Тину Канделаки не пустят в Казахстан, если она захочет приехать, сообщил представитель МИД страны. Ранее Канделаки опубликовала пост о «вытеснении русского языка» в Казахстане.

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