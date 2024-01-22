Омбудсман Узбекистана Феруза Эшматова обратилась к омбудсману России Татьяне Москальковой по поводу издевательства над трудовыми мигрантами в Екатеринбурге. Об этом 22 января сообщила пресс-служба уполномоченного парламента по правам человека.

В обращении содержится просьба обеспечить трудовые права граждан Узбекистана, работающих в России.

17 января сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Екатеринбурга, управления ФСБ по Свердловской области, регионального управление по вопросам миграции и управления МВД по Екатеринбургу при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели рейд на одной из стройплощадок.

Всего были проверены 150 человек. Из них нарушили миграционное законодательство и подлежат депортации восемь человек. Четырём мужчинам, не вставшим на воинский учёт (согласно некоторым источникам, у них есть российское гражданство), вручили повестки.

На появившихся в интернете фотографиях и видео видно, что силовики заставили трудовых мигрантов передвигаться гуськом по заснеженной стройплощадке.

Сколько среди мигрантов было граждан Узбекистана, не уточняется. Известно, что там также были граждане Кыргызстана и, возможно, других стран.

Омбудсман Свердловской области Татьяна Мерзлякова в интервью URA.RU рассказала, что изучает ситуацию. «Мне вообще трудно в это поверить», — отметила она, добавив, подобный случай не характерен для Екатеринбурга.

В сообщении офиса омбудсмана Узбекистана говорится, что в 2023 году Феруза Эшматова посещала Россию и встречалась в том числе с работающими там соотечественниками.

«На основе мнений наших соотечественников будет налажено сотрудничество между омбудсманами Узбекистана и России и вестись работа по совместному рассмотрению обращений, а также обеспечению прав сограждан, работающих на территории РФ», — отмечается в сообщении.

Ранее омбудсман Узбекистана реагировала на ситуацию, связанную с рейдами по местам работы узбекистанских мигрантов в Краснодаре. Омбудсман России сообщала, что проводит мониторинг по обеспечению прав мигрантов, отметили в офисе омбудсмана Узбекистана.

МИД Кыргызстана инициировал разбирательство

МИД Кыргызстана 20 января сообщал, что генеральное консульство республики в Екатеринбурге совершило выезды в органы полиции, центр временного содержания иностранных граждан и строительные объекты.

«Установлен факт проверки документов 40 граждан Кыргызстана из числа 150 иностранцев на трёх строительных объектах Екатеринбурга. Со стороны граждан Кыргызстана не выявлены нарушения миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

Трое мужчин, которых заставили передвигаться гуськом, были кыргызстанцами, отметили в МИДе.

Граждане Кыргызстана рассказали, что «во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей». В результате полиция «приняла меры по задержанию убежавших, а также ограничению свободного передвижения проверяемых».

Генеральное консульство Кыргызстана принимает меры «по организации проверки надзорным органом России правомерности применения органами правопорядка подобных методов, унижающих достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность», заявили в МИД соседней страны.

«Министерство иностранных Кыргызской Республики инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти Российской Федерации, в том числе в целях недопущения в России впредь подобных действий в отношении трудящихся-граждан из Кыргызстана», — отмечается в сообщении.