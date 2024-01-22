В 2023 году Узбекистан экспортировал природный газ в Китай на 563,54 млн долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Это почти в два раза меньше объёма за 2022 год ($1,07 млрд), а также на 41,7% уступает показателю 2021 года ($799 млн). Снижение поставок можно объяснить приостановкой экспорта газа в январе-марте на фоне энергокризиса в Узбекистане и падения добычи этого топлива внутри страны.

В декабре Узбекистан поставил в Поднебесную «голубое топливо» на $54,5 млн (-0,1% к ноябрю).

Россия осталась лидером по экспорту газа (трубопроводного и сжиженного газа) в Китай — $11,56 млрд (в 2022 году было $10,8 млрд), второе место занимает Туркменистан — $9,6 млрд ($10,2 млрд). Следом идут Индонезия — $2,66 млрд ($2,96 млрд), Мьянма — $1,46 млрд ($1,43 млрд) и Казахстан — $1,34 млрд ($1,1 млрд).

Согласно данным Агентства статистики, в прошлом году Узбекистан поставил за рубеж газ на 529,9 млн долларов, что на 42,7% меньше показателя 2022 года.

Напомним, добыча газа в Узбекистане за 2023 год составила 46,7 млрд кубометров и снизилась на 9,6%, или 4,97 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Отметим, что объём поставок газа только в Китай на 33,65 млн долларов превышает цифру общего экспорта газа из Узбекистана, озвученную Статагентством, хотя страна поставляет «голубое топливо» также Кыргызстану. Например, Кыргызстан за 11 месяцев получил 38,6 млн кубометров узбекского газа на 5,8 млн долларов.

«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа, которые предоставляют Узбекистан и Китай, разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов тогда прокомментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.

Агентство статистики никогда не раскрывало структуру услуг во внешнеторговом обороте Узбекистана, поэтому нельзя точно сказать, сколько Узбекистан получает за транзит газа из Туркменистана в Китай. Транзит осуществляет компания Asia Trans Gas, учреждённая в 2008 году «Узбекнефтегазом» и Trans-Asia Gas Pipeline Company (TAPLine, дочернее предприятие китайской государственной компании CNPC) с равными долями по 50%.