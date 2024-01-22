Президент Шавкат Мирзиёев в преддверии государственного визита в Китай (23−25 января) опубликовал в газете «Жэньминь жибао» авторскую статью, посвящённую перспективам отношений Узбекистана и КНР.

«Узбекистан искренне рад успехам Китая»

«Первый месяц нового года — это всегда время встреч самых близких друзей, пора новых надежд и начинаний. Глубоко символично, что свой первый визит в наступившем году я совершу в Поднебесную по приглашению уважаемого Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина», — отмечается в статье.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что каждый раз, посещая Китай, «искренне восхищается масштабами происходящих здесь реформ и достигнутых успехов, созидательной силой, трудолюбием и талантом китайского народа, который уверенно идёт по пути модернизации к воплощению своей многовековой мечты».

«За последнее десятилетие Китайская Народная Республика превратилась в мощную мировую державу, добилась грандиозного научно-технологического и инновационного прогресса, создала уникальную экосистему развития экономики и бизнеса. Страна обрела совершенно новый облик, неуклонно растёт благосостояние народа, формируется прочная интеллектуальная основа для дальнейшего развития КНР», — говорится в материале.

«Сегодня Китай занимает ведущие позиции в мировой политике и управлении как ответственный участник ключевых международных процессов. Глобальные инициативы Председателя Си Цзиньпина в области развития, безопасности и межцивилизационного диалога вносят значительный вклад в решение общемировых проблем и ускорение перехода к более устойчивому и инклюзивному будущему. КНР принимает большое участие в поддержке экономического роста развивающихся стран путём расширения торгового и инвестиционного сотрудничества, реализации проектов инфраструктурной взаимосвязанности», — отмечается в статье.

«Узбекистан как дружественный сосед и всесторонний стратегический партнёр Китая искренне рад этим успехам. Развитие многоплановых отношений с Китаем было и остаётся одним из главных приоритетов внешней политики Узбекистана», — написал Шавкат Мирзиёев.

Лучший период в отношениях

Сейчас отношения двух стран «переживают лучший период в своей истории, демонстрируя устойчиво высокую динамику», — добавил он.

Узбекистан и Китай объединяют «общее стремление к обеспечению региональной и международной безопасности, приверженность центральной роли ООН и многостороннему сотрудничеству в преодолении глобальных вызовов, достижению Целей устойчивого развития», продолжил президент.

«Мы твёрдо поддерживаем друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы наших стран, такие как государственный суверенитет, территориальная целостность, соблюдение принципов добрососедства, уважение выбора собственного пути развития и культурно-цивилизационной идентичности», — подчеркнул он.

«Многогранное сотрудничество наших стран — яркий пример дружбы и взаимной поддержки на международной арене. Узбекистан активно участвует в разных программах в рамках реализации инициативы Китая „Один пояс, один путь“, ставшей глобальной консолидирующей силой», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«За 10 лет эта грандиозная идея возрождения Великого шёлкового пути обрела сторонников во всех уголках планеты, объединив две трети стран мира. Сегодня из притягательной концепции она превращается в практическую реальность. Отказавшись от разделительных линий на основе цивилизационных, экономических и культурных различий, она открыла совершенно новую формулу укрепления межгосударственного диалога и сотрудничества, позволяющую максимально сплотить усилия человечества ради всеобщего процветания», — написал глава государства.

Для Узбекистана «Пояс и путь» — «это не просто инфраструктурный проект. Благодаря совместной реализации инициативы регион становится важным звеном глобальной взаимосвязанности, преодолевая транспортную удалённость», — отметил он.

«Несмотря на нестабильность и турбулентность в мировой политике, мы смело смотрим в будущее и строим совместные созидательные планы. Именно об этом мы будем говорить на предстоящей встрече с уважаемым Председателем КНР Си Цзиньпином», — сообщил президент.

«Новая долгосрочная повестка»

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность «разработки новой долгосрочной повестки и перспективных программ реализации ключевых задач многопланового сотрудничества на десятилетия вперёд». Он перечислил эти задачи.

1. Укрепление глобального межцивилизационного диалога. «Ничто не должно помешать его развитию, созданию необходимых условий для укрепления мира и стабильности, поиску взаимоприемлемых компромиссов по самым острым вопросам».

2. Вывод отношений «на качественно новый и более высокий уровень». «Сложность и динамика происходящих сегодня в мире процессов требуют регулярного обмена мнениями и тесного взаимодействия по всему спектру узбекско-китайского сотрудничества. Наши страны объединяет стремление к обеспечению стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии и в целом на пространстве ШОС, в том числе к устранению негативных последствий сложившейся обстановки в Афганистане».

3. Сохранение и наращивание темпов всестороннего торгово-экономического взаимодействия в условиях усиления новых вызовов устойчивому развитию, связанных с обострением энергетического, продовольственного и экологического кризисов.

«В ближайшее время планируется утвердить долгосрочную Программу по реализации крупных инфраструктурных проектов с участием китайских партнёров в отраслях водного, электроэнергетического, автодорожного и железнодорожного хозяйства в Узбекистане».

4. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры внешнеэкономической деятельности двух стран в рамках инициативы Китая «Один пояс, один путь».

«Развитие системы многовариантных мультимодальных маршрутов транспортировки грузов и пассажиров между Китаем и Центральной Азией с выходом на мировой рынок, создание новых терминалов, строительство высокотехнологичных производственно-складских объектов и комплексной инфраструктуры придорожного сервиса, цифровизация логистики станут важным вкладом в развитие внутриконтинентальных связей по историческому Великому шёлковому пути».

5. Огромное значение в укреплении узбекско-китайской дружбы имеет народная дипломатия. «Нами сформированы прочные институциональные основы развития культурно-гуманитарного обмена, сотрудничества в области образования, здравоохранения, спорта, туризма и археологии. Это стало общим богатством, нерушимым фундаментом взаимопонимания наших народов».

Напомним, в сентябре 2022 года «Газета.uz» публиковала авторскую статью председателя КНР Си Цзиньпина в преддверии его государственного визита в Узбекистан.