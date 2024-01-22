В Ташкенте сотрудникам, контролирующим безопасность движения общественных автобусов, выдали служебные автомобили, сообщила пресс-служба «Тошшахартрансхизмат».

Эти инспекторы контролируют работу водителей автобусов — соблюдают ли они Правила дорожного движения и двигаются ли по выделенной для общественного транспорта полосе.

Такая служба была и раньше, но на автомобилях не было опознавательных знаков, а у инспекторов — служебной формы, пояснили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Для выявления факторов, препятствующих движению общественного транспорта, и их устранения сотрудникам, кроме автомобилей с проблесковыми маячками, выдали светоотражающие жилеты и жезлы.

Сейчас отделы контроля безопасности дорожного движения созданы в восьми автобусных парках Ташкента. За каждым закреплено по одному служебному автомобилю.

У инспекторов «Тошшахартрансхизмат» есть полномочия составлять протоколы в отношении водителей общественного транспорта, нарушивших ПДД. При этом, если они видят парковку или движение автомобилей на выделенных полосах, они должно докладывать об этом в СБДД, чтобы правоохранители приняли меры. В будущем на служебные автомобили инспекторов установят видеорегистаторы.