Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец на пресс-конференции 22 января высказался о предстоящем матче третьего тура группового этапа Кубка Азии против Австралии. Игра пройдёт 23 января (вторник) в 16:30.

Он выразил надежду, что его подопечные воспользуются своими возможностями по максимуму.

«Австралия провела хорошую игру в первых двух матчах против команд разных стилей. Соперник свободно перемещался вблизи штрафной. Мы постараемся этого не допустить. Австралия может играть по-разному. Они очень хорошо организованы, очень опасны в стандартных ситуациях — угловых, штрафных. Нам следует уделять больше внимания этим аспектам… Тем не менее, это третий матч, давайте посмотрим, где мы окажемся, для меня ничего нет особенного [в этой игре]», — сказал он.

По его словам, планируется несколько изменений в составе на матч.

«Я будут просить от игроков то, что всегда прошу, — быть профессионалами. Я знаю, что мы тоже сложный соперник для других команд, наши игроки тоже знают об этом. Нам нужно быть хорошо организованными. Я надеюсь, что мы воспользуемся нашими возможностями по максимуму», — сказал наставник.

Главный тренер заявил, что старается не оказывать давление на игроков перед важными встречами, когда решается вопрос квалификации на следующий этап турнира.

«На 90% мы выйдем из группы [в 1/8 финала], даже если мы проиграем. Как я уже говорил, мы будем стараться играть в свою игру, постараемся победить как всегда. Я никогда не говорил своим игрокам, что мы не должны победить сегодня», — отметил он.





Полузащитник Одилжон Хамробеков отметил, что предстоит интересный матч против хорошо организованной команды.

«Внутренняя атмосфера в нашей команде отличная, и победа в предыдущем матче также повлияла на это. И у хорошего, и у плохого результата всегда бывает конец. Всё, о чём пишут, это всего лишь статистика. Завтра мы с командой приложим все усилия, чтобы положить конец плохой традиции в матчах против Австралии, связанной с незабитыми голами и поражениями», — заявил он.

«Перед участием в таком престижном турнире мы, как и любая команда, ставим перед собой высокую цель. За 90 минут может случиться всё. В современном футболе менее статусные команды становятся большой проблемой для больших команд. У футболистов нет времени и возможности думать о том, что если сыграем вничью, попадём на этого соперника, а если победим — на другого. Все игроки отдают все силы на поле в каждой встрече», — подчеркнул Одилжон Хамробеков.

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд заявил, что нападающий Митчелл Дьюк пропустит матч против Узбекистана из-за травмы подколенного сухожилия, а в стартовом составе произойдут изменения.

«У нас есть более возрастные игроки, которые, возможно, уже не будут участвовать в следующем чемпионате мира, и мне нужно найти им замену, пока от меня ждут победы. Так что изменения будут, но они не повлияют на силу стартового состава», — сказал он.

Австралия уже квалифицировалась в 1/8 финала, и ей гарантировано место в двух лучших группах B с 6 очками, тогда как Узбекистан отстаёт на два очка и занимает второе место.

Очные встречи

Сборная Австралии в 2015 году стала обладателем Кубка Азии, она 4 раза выигрывала Кубок Океании. Лучший результат на чемпионатах мира — выход в 1/8 финала, это случилось дважды в 2006 и 2022 годах. Лучший бомбардир за всю историю нападающий Тим Кэйхилл, на его счету 50 забитых мячей. В рейтинге ФИФА команда находится на 25 позиции, наивысшая была в 2009 году — 14.

Лучшим достижением сборной Узбекистана в Кубке Азии является выход в полуфинал в 2011 году в Катаре. Команда становилась победителем Азиатских игр в Хиросиме в 1994 году. Лучшим бомбардиром сборной за всю историю является Эльдор Шомуродов, на его счету 36 забитых мячей. В рейтинге ФИФА команда находится на 68 позиции, наивысшая была в начале 2007 года — 45.

Команды играли друг с другом всего четыре раза. Дважды в рамках отбора на чемпионат мира и дважды в матчах Кубка Азии. Побеждали всегда исключительно австралийцы. В последней на сегодняшний день игре победа была добыта только в серии пенальти в 1/8 финала Кубка Азии 2019 года. Результаты очных встреч:

Кубок Азии. 21.01.2019, Австралия — Узбекистан — 0 : 0 (пен. 4 : 2);

Кубок Азии. 25.01.2011, Узбекистан — Австралия — 0 : 6;

Квалификация ЧМ. 01.04.2009, Австралия — Узбекистан — 2 : 0;

Квалификация ЧМ. 18.09.2008, Узбекистан — Австралия — 0 : 1.

В 1/8 Кубка Азии пройдут по две сильнейшие сборные в группе, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Узбекистан может занять третье место в группе только в том случае, если проиграет Австралии, а Сирия победит Индию с лучшей разницей. В остальных сценариях Узбекистан выйдет из группы с первого или второго места.