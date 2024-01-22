Наземная поисково-спасательная служба нашла самолёт Falcon 10, который направлялся из индийской Гаи в Ташкент, но потерпел крушение на территории Афганистана, сообщила Росавиация.

Из шести человек, находившихся на борту самолёта, предварительно четверо живы, у них различные травмы. Судьба ещё двоих человек уточняется.

По данным Telegram-каналов Mash и Baza, на борту самолёта летели предприниматели из российского Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. Супруги отдыхали в Таиланде, где Анна Евсюкова заболела. Её госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ, однако врачи рекомендовали продолжить лечение на родине. Для возвращения и был нанят частный борт.

Вечером 21 января Mash сообщил, что среди выживших — только члены экипажа, а семейная пара погибла. По данным канала, медработник, сопровождавший борт, смог добраться до ближайшего села и объясниться жестами с местными жителями. Утром 22 января канал передал, что за выжившими вылетел российский вертолет.

В Росавиации также опровергли информацию о том, что разбившийся самолёт был связан с Gazpromavia. «Машина принадлежит ООО „Атлетик Групп“ и частному лицу», — подчеркнули в агентстве.