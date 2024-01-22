Следственный департамент при ГУВД Ташкента в рамках уголовного дела против «уличных банд» задержал ещё несколько человек, подогреваемых в мошенничестве и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, опубликовавшая их фотографии.

Список задержанных:

Хайрулла Хабибуллаевич Юлдашев (1976 года рождения) обвиняется по части 3 статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство в особо крупном размере);

Улугбек Темурович Мирзахмедов (1987) — по части 3 статьи 165 УК (вымогательство в особо крупном размере);

Исматилла Рахматуллаевич Арипов (1968) и его младший брат Улмасжон Рахматуллаевич Арипов (1980) — по статья 168 УК (мошенничество).

В их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.





Ровшан Рахимович Бадалбаев (1981 год) объявлен в розыск по обвинению в вымогательстве (часть 3 статьи 165 УК).

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этих лиц, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее прокомментировал волну задержаний чиновников за коррупционные преступления и рейды против представителей преступных групп и «уличных банд».

Первый заместитель начальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев рассказал, что преступные группы «взяли на себя обязанности государства» по решению проблем граждан «в ускоренном порядке», а «не в рамках закона». В частности, они угрожали и применяли насилие, чтобы взыскать долги у граждан.