Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата провело экологический мониторинг работы предприятий, влияющих на окружающую среду, в связи загрязнением воздуха в Чиланзарском, Сергелийском и Янгихаётском районах Ташкента, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга 70 предприятиям Чиланзарского района, относящимся к I и II категориям воздействия на окружающую среду, среди которых производители бетона, мучных изделий, керамической плитки, текстильно-газогазовой и другой продукции, направлены предупреждения о необходимости установки пылегазоочистного оборудования.

68 предприятий Сергелийского района, относящихся к I и II категориям воздействия на окружающую среду, также были предупреждены об установке пылегазоочистного оборудования.

Кроме того, 22 организациям I и II категорий воздействия на окружающую среду, расположенным в Янгихаётском районе, также выданы письма-предупреждения об установке пылегазоочистного оборудования.

Напомним, ранее Минэкологии назвало главные факторы загрязнения воздуха в Ташкенте: выбросы автотранспорта, работающего на низкокачественном топливе, использование угля и мазута на тепло- и электростанциях, строительные работы без генпланов и вырубка деревьев. Ведомство поделилось планом работ по охране воздуха. Ведомство также предложило меры по охране воздуха в Ташкенте.