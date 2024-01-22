В Ташкенте в понедельник на 90-м году жизни скончался Народный артист Узбекистана, известный актёр кино и театра Тургун Азизов. Об этом сообщает Творческий союз кинодеятелей.

Тургун Азизов родился 30 ноября 1934 года в Ташкенте. В 1956 году окончил Государственный театрально-художественный институт. Работать начал в Национальном академическом драматическом театре.

В возрасте 33 лет был награждён званием «Заслуженный артист Узбекистана». В 1974 году получил звание Народного артиста Узбекистана. Он также является кавалером орденов «Мехнат шухрати» (2001) и «Фидокорона хизматлари учун» (2003).

Играл в фильмах «Очарован тобой» («Мафтунингман»), «Одна среди людей», «Огненные дороги», «Жизнь после смерти», «Нодирабегим» и других. Помимо выступлений в театре, был режиссёром более 15 спектаклей.