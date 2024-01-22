Брюссель призывает государства — члены Евросоюза добиться последствий для Израиля за отказ поддержать идею решения проблемы в секторе Газа через создание палестинского государства, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на подготовленный ЕС документ.

В документе, распространённом в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза, членам союза предлагается «определить последствия, которые предусматриваются за участие или неучастие» в плане ЕС по мирному урегулированию.

Требования ЕС, изложенные в плане, включают «независимое палестинское государство, живущее бок о бок с Израилем, в условиях мира и безопасности, с полной нормализацией и существенным развитием безопасности и экономического сотрудничества».

Встреча, назначенная на 22 января, подчёркивает растущее беспокойство западных союзников Израиля в связи с его позицией, поскольку число погибших среди гражданского населения сектора Газы растёт, тем самым «разжигая» нестабильность на Ближнем Востоке, отмечает газета.

FT пишет, что, хотя рычаги влияния ЕС на Израиль значительно слабее, чем у США, у союза есть соглашение об ассоциации, которое даёт Тель-Авиву преференциальные торговые и инвестиционные льготы, сделав его крупнейшим торговым партнёром Евросоюза.

«Мы предлагаем некоторые идеи государствам-членам. И часть этих идей… заключается в том, как мы будем использовать предъявляемые нами условия в будущем, чтобы увидеть, как мы можем добиться… решения о двух государствах», — заявил изданию один из европейских чиновников.

Другой европейский чиновник заявил изданию, что многие члены ЕС выразили недовольство в связи с нежеланием Израиля поддержать план о двух государствах.

«[Премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху сложно что-то навязать. Но он вряд ли у власти навсегда», — отметил он.

Ранее Нетаньяху во время пресс-конференции заявил, что выступает против создания палестинского государства после окончания израильской военной операции в секторе Газа. «Этот конфликт связан не с отсутствием (палестинского) государства, а с существованием еврейского государства», — сказал он.