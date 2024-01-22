Научно-экспертный совет при Агентстве культурного наследия утвердил проект реставрации бывшего кадетского корпуса на территории старого ТашМИ (Ташкентский медицинский институт). «Газета.uz» писала, что историческое здание готовят под филиал Российского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ). Проект разработало ГУП «Узшахарсозлик ЛИТИ» при участии российских архитекторов, которые специализируются на реставрации памятников архитектуры XIX—XX веков .

В проектной организации «Газете.uz» рассказали, что предварительная работа над проектом реставрации бывшего кадетского корпуса началась полтора-два года назад. Примерно тогда же — летом 2021 года — вышло постановление президента Узбекистана, которым предусматривалось создание ташкентского филиала РНИМУ.





На первом этапе специалисты изучали архивные материалы, чтобы составить представление о первоначальном виде кадетского корпуса. Его в конце XIX века построили по проекту военного ведомства под надзором главы строительного ведомства Туркестанского края, архитектора Вильгельма Гейнцельмана.

Следующим этапом стали инженерно-исследовательские работы, которые помогли ответить на вопросы, как реставрировать и укреплять здание, поскольку в дальнейшем оно будет эксплуатироваться.





«Нами было подготовлено несколько проектов. Все они рассматривались совместно с Агентством культурного наследия. Каждое предложение обсуждалось. Часть мы приняли и внесли в проект. Среди таких предложений — восстановление купола церкви, которая была частью исторического здания», — отметили в «Узшахарсозлик ЛИТИ».

Проект восстановления церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Источник: Агентство культурного наследия.



Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы (ныне недействующая) располагалась в правом крыле бывшего кадетского корпуса. Её построили предположительно в 1901 году, освятили в 1905-м. После революции 1917 года кадетский корпус был расформирован. В 1930 году церковь закрыли, а её купол разрушили. Его и планируется воссоздать.

Помимо этого, будут проведены восстановительные фасадные работы с целью сохранения исторического облика корпуса.

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Фото: «Письма о Ташкенте».



В сообщении Агентства культурного наследия отмечается, что «на расстоянии 26 метров, 13 метров и 52 метров от здания бывшего кадетского корпуса по проекту намечено строительство двух общежитий».

Рассматривается несколько вариантов. Среди них адаптация под общежития корпусов, построенных на территории старого ТашМИ в 70−80-х годах, возведение новых зданий и другие. Во всех случаях обязательно следование единому архитектурному стилю.

Однако однозначного решения по вопросу общежитий на сегодня нет. В «Узшахарсозлик ЛИТИ» отметили, что принимать его будут совместно с Агентством культурного наследия, которое контролирует все работы.