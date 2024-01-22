Внешнеторговый товарооборот Узбекистана в 2023 году достиг 62,57 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 12 млрд долларов, или на 23,8%. Это следует из данных Агентства статистики при президенте.

Экспорт за год вырос на 23,8% — до 24,4 млрд долларов, импорт — до $30,1 млрд (+24%). Дефицит внешней торговли превысил 13,7 млрд долларов, что на 24,3% больше показателя 2022 года (-11,03 млрд долларов). Этот показатель был бы ещё больше, если бы не рекордный экспорт золота и положительный баланс по услугам.

Экспорт

В декабре Узбекистан не экспортировал золото. Но за 12 месяцев продажа золота достигла рекордных 8,15 млрд долларов, что почти в 2 раза раза больше показателя 2022 года. Поставки этого драгметалла заняли треть (33,4%) доли в экспорте страны, хотя в предыдущем году доля составляла только 21,3%.

Экспорт без учёта золота в стоимостном выражении вырос всего на 4,5% — до 16,17 млрд долларов. Доля промышленных товаров в экспорте упала с 22,2% до 16,6%, а объём поставок — с 4,38 млрд до 4,06 млрд долларов.

В 2023 году продажа овощей и фруктов выросла до 1,76 млн тонн (+1,1%), а в стоимостном выражении — до 1,18 млрд долларов (+3,3%). Основными рынками экспорта плодоовощной продукции были Россия (37%), Пакистан (16,7%), КНР (12,3%) и Казахстан (10,3%).

Экспорт зерновых и продуктов из них увеличился до 478,8 млн долларов (+34,4%), кофе, чая, какао — до 27,6 млн долларов (+12,1%), напитков — до 60,1 млн долларов (+35,3%), нефти и нефтепродуктов — до 333 млн долларов (в 2 раза), неорганических химических веществ — до 497,5 млн долларов (+22,6%), чугуна и стали — до 185,9 млн долларов (+11,3%), металлических изделий — до 130,2 млн долларов (+11,9%), кожаных изделий — 41,3 млн долларов (+17%).

Поставки автомобилей за рубеж составили 127,5 млн долларов, запчастей к машинам — 366,3 млн долларов (+25,1%), электрических машины и аппаратов — 227,7 млн долларов (-0,3%), энергогенераторного оборудования и машин — 175,5 млн долларов (+1,6%), аппаратуры и оборудования электросвязи — 118 млн долларов (в 2,2 раза), прочего транспортного оборудования — 100,1 млн долларов (в 8,5 раза).

Экспорт газа снизился почти в 2 раза — до 529,9 млн долларов, электрического тока — до 76,6 млн долларов (-37,8%), удобрений — до 336,3 млн долларов (-18%), цветных металлов — до 1,38 млрд долларов (-9,9%), медицинской и фармацевтической продукции — до 37,9 млн долларов (-11,7%). Продажи текстильной продукции упали на 3,8% — до 3,05 млрд долларов.

Импорт

Что касается импорта, на высоком уровне остаются поставки продовольствия: зерновых и продуктов из них — 1,12 млрд долларов (+5,3%), сахара, изделий из сахара и мёда — 558,2 млн долларов (-2,3%), кофе, чая, какао, пряностей — 385,3 млн долларов (+23%), растительных масел и жиров — 354,9 млн долларов (+16,4%), мяса и мясопродуктов — 348,4 млн долларов (+9,1%), овощей и фруктов — 348,4 млн долларов (+23,5%), молочных продуктов и яиц — 211,5 млн долларов (+31,7%).

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 1,61 млрд долларов (+27%), угля, кокса и брикета — 204,4 млн долларов (+67,8%). Поставки газа выросли в 2,5 раза — до 694,9 млн долларов. Если в сентябре было импортировано газа на 286 млн долларов, в октябре — на 73,8 млн долларов и в ноябре — на 1 млн долларов, то в декабре — 132,2 млн.

Импорт автомобилей вырос до 4,34 млрд долларов (в 1,7 раза), запчастей — до 148,3 млн долларов (+68,8%).

Поставки самолётов за год выросли в 2,6 раза — до 939,5 млн долларов, в ноябре — на 139,5 млн долларов, в декабре — на 185,9 млн долларов.

Импорт удобрений вырос в 2 раза — до 167,2 млн долларов. Как мы сообщали ранее, резкий рост поставок может быть связан со снижением производства на предприятиях «Узкимёсаноат», которые недополучили газ. Чтобы покрыть потери, было импортировано 55,3 тысячи тонн аммиака российского «Тольяттиазота» для производства 64,2 тысячи тонн аммиачной селитры (8% от общего объёма выпуска в стране).

Примечательно, что поставки медицинской и фармацевтической продукции упали до 1,6 млрд долларов (-2%), хотя в предыдущие годы был стабильный рост.

В Узбекистан также было ввезено чугуна и стали на 2,55 млрд долларов (+1,7%), металлических изделий — на 940,1 млн долларов (+28,4%), текстильной пряжи, тканей, готовых изделий — на 675,4 млн долларов (+24,1%), резиновых изделий — на 543,5 млн долларов (в 1,5 раза), бумаги и картона — на 479,6 млн долларов (+6,7%) и других.

Услуги и промтовары

Объем экспорта услуг по итогам января-декабря составил 5,8 млрд долларов, или 21,2% от общего объёма торгового экспорта, и увеличился на 16,2% к 2022 году. В составе экспорта услуг львиную долю занимают транспортные услуги (43,2%), поездки (туризм) (41,4%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (8,5%), прочие деловые услуги (3,1%).

Импорт услуг составил 2,57 млрд долларов (+0,7%).

Поставки в Узбекистан промышленных товаров достигли 6,3 млрд долларов (+10%). Основной объём пришёлся на Россию — 2,17 млрд долларов (доля — 34,3%) и Китай — 1,95 млрд долларов (30,9%), а также Казахстан — 715,2 млн долларов (11,3%), Турцию — 353,6 млн долларов (5,6%) и Южную Корею — 209,6 млн долларов (3,3%).

Для сравнения: по итогам 2022 года доля России составляла 42,3% (2,4 млрд долларов), Китая — 21,9% (1,25 млрд долларов), Казахстана — 12,5% (721,5 млн долларов), Турции — 5,3% (306,2 млн долларов) и Южной Кореи — 3,8% (220 млн долларов).