Губернатор Флориды и претендент на выдвижение в президенты от Республиканской партии Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки. Об этом сам политик заявил в видео на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить своё время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет чёткого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании», — сказал он в видеообращении.

«Очевидно, что большинство избирателей на республиканских праймериз хочет дать Дональду Трампу второй шанс… Хотя у меня были разногласия с Трампом, … он превосходит действующего президента Джо Байдена. Я подписал обещание поддержать кандидата от республиканцев и я выполню это обещание. У него (у Дональда Трампа.- ред.) есть моя поддержка», — добавил губернатор Флориды.

Рон Десантис объявил о своём участии в президентских выборах в мае 2023 года. Политик считался основным соперником Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии, но позже уступил ему по популярности.

На первых партийных выборах в Айове 15 января Трамп победил выборах с огромным отрывом, набрав 51% голосов республиканцев. Десантису достался 21%. Никки Хейли, бывший посол США в ООН, заняла третье место с 19,1% голосов.

«Это сокрушительный удар по многообещающей карьере некогда восходящей звезды Республиканской партии… Некоторые считают, что Десантису потребовалось слишком много времени, чтобы атаковать бывшего президента Дональда Трампа. Другие считают, что его команда недооценила бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли», — пишет CNN.