Демонтаж круга у отеля Grand Mir, велодорожки вне тротуаров, пешеходные переходы по земле на «Текстиле», Бабура и Мирабадской, поворот налево под мостом на Мукими и «выделенка» для автобусов по центру улицы. Как эксперты предлагают реконструировать улицу Руставели в Ташкенте — в нашем материале.

На совещании у президента освобождены от должностей заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Бадриддин Абидов и глава Агентства по техрегулированию Дилшод Саттаров. Вице-премьеру Жамшиду Ходжаеву также грозит увольнение, если до конца квартала он не исправит ситуацию.

В Узбекистане есть 37 цементных заводов, чьи мощности в 2 раза превышают годовую потребность в цементе. Но чиновники предлагают построить ещё 22 завода вместо увеличения выпуска продукции с добавленной стоимостью и внедрения технологий, снижающих воздействие на экологию, заявил президент.

В одном из домов в Учтепинском районе Ташкента были обнаружены без сознания пять членов семьи. Женщина и девочка 3 лет оказались мертвы. Позже скончался мужчина. Две девочки госпитализированы. В Генпрокуратуре сообщили, что причина смерти устанавливается.

Президент Узбекистана вынес предупреждение министру транспорта за ненадлежащее решение вопросов, связанных с дополнительными сборами за перевозку грузов, сложный визовый режим для водителей и других. Глава государства также раскритиковал послов и торговых советников.

Президент назвал экспортный план руководства инвесткомплекса правительства и хокимов на 2024 год недостаточным. По его словам, чтобы вывести экономику Узбекистана на новый уровень, необходимо наращивать экспорт минимум на 30% в год. Премьеру поручено наказать заместителей хокимов 4 областей.

Узбекское Агентство по техрегулированию будет полностью реформировано и передано в ведение правительства, сообщил президент. Министр юстиции будет отвечать за улучшение всех юридических процессов в сфере сертификации. Шавкат Мирзиёев также отметил зависимость экспорта от нескольких стран.

Президент Узбекистан назвал экспорт «вопросом жизни и смерти». «Если мы хотим продолжить валютный баланс, инвестиции или конвертацию [валюты], мы должны удерживать экспорт стабильным по отношению к импорту», — сказал он.

Президент заявил, что Агентство продвижения экспорта превратилось в «бухгалтера-кассира», который просто выделяет бизнесу готовые деньги от государства и неэффективно использует средства. Поэтому агентство будет преобразовано в Компанию развития торговли в рамках требований ВТО.

Президент подверг критике Агентство по привлечению иностранных инвестиций, которое «ограничивалось только проведением форумов», из-за чего его глава будет уволен. Он также отметил, что работа по привлечению инвестиций некоторых руководителей, посетивших другие страны, не даёт ожидаемых результатов.

В туристических локациях Узбекистана будут построены туристские центры с гостиницами и торгово-развлекательными комплексами площадью свыше 5000 кв. м. Там будут брендовые магазины и duty free, зоны для свадебных церемоний, «золотые ряды». Места для строительства определят под руководством премьера.

Привлекать туристов в Узбекистан планируется с программой «Ещё один день путешествий по Узбекистану», предусматривающей увеличение срока путешествий благодаря связанным объектам туристского показа. Каждые два года будут проводить международную неделю моды Silk Uzbekistan Fashion Week.

На объектах культурного наследия, вокзалах, в общественном транспорте и поездах установят лифты, пандусы и поручни для маломобильных граждан. До 2027 года государство покроет 50% затрат на путешествия 1000 гражданам с инвалидностью. Субсидии предусмотрены и для гостиниц.

Футболисты Узбекистана во втором матче группового этапа Кубка Азии одержали победу над Индией (статистика, видео, фото). Все три гола были забиты в первом тайме.

В мире

Суд в Бишкеке арестовал на два месяца 11 журналистов нескольких независимых изданий Кыргызстана. Их подозревают в призывах к беспорядкам, ранее у них прошли обыски. Международные правозащитные организации призывают власти страны прекратить давление на СМИ.

Пакистан нанёс серию ударов «по укрытиям террористов» на территории Ирана спустя сутки после аналогичной атаки со стороны Тегерана. Пакистанский МИД заверил, что «уважает суверенитет» Ирана, а целью ударов была защита национальных интересов страны.

Министру транспорта Сингапура предъявили обвинение в коррупции. Прокуратура утверждает, что он получал от миллиардера подарки в виде полётов в бизнес-классе и билетов на матчи английской Премьер-лиги и мюзиклы. Это первое за последние 40 лет коррупционное дело с участием министра в стране.

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