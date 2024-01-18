Президент Узбекистана 12 января подписал указ о мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в страну и активизации внутреннего туризма, документ есть у редакции.

Согласно указу, в районах и городах, обладающих высоким туристским потенциалом, будут построены туристские центры, состоящие из гостиниц и торгово-развлекательных комплексов, площадью свыше 5000 кв. м.

Кроме того, на территории туристско-рекреационной зоны «Заамин», международного всесезонного курорта «Чимган» и горнолыжного курорта «Амирсой» будут открыты торговые комплексы (Luxury tourism village) с магазинами беспошлинной торговли (duty free) и известных международных брендов.

В гостиницах на территории туристских центров, как ожидается, будут работать бассейны, круглосуточные рестораны и кафе, оказываться оздоровительные и SРА-услуги.

В торгово-развлекательных комплексах тоже откроются магазины duty free и магазины, в которых к отдельным видам товаров, реализованных с учётом налога на добавочную стоимость, будет применяться система tax free. Кроме того, там организуют торговлю национальными шёлковыми тканями и ремесленнической продукцией, будут созданы «золотые ряды» для торговли ювелирными изделиями и мерными золотыми слитками весом от 10 гр до 1 кг, произведёнными в Узбекистане. Кроме того, в комплексах планируется открыть магазины международных брендов, а также создать зоны для проведения свадебных церемоний и кинотеатры.

Мастер-планы туристских центров будут разработаны до 1 октября.

Города и районы, где будут построены туристские центры

№

Район (город)

Область

1

Нукус

Каракалпакстан

2

Бухара

Бухарская область

3

Зааминский район

Джизакская область

4

Шахрисабз

Кашкадарьинская область

5

Карши

6

Самарканд

Самаркандская область

7

Самаркандский район

8

Термез

Сурхандарьинская область

9

Коканд

Ферганская область

10

Маргилан

11

Хива

Хорезмская область

12

Бостанлыкский район

Ташкентская область



Территории земельных участков для строительства туристских центров определит рабочая группа во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в двухмесячный срок. Землю, как ожидается, выставят на торги.

Услуги по разработке мастер-планов туристских центров, оказанные проектными и консалтинговыми компаниями, местными и зарубежными экспертами, будут оплачены за счёт средств Фонда поддержки туризма Комитета по туризму при Министерстве экологии.