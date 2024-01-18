Президент Узбекистана 12 января подписал указ о мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в страну и активизации внутреннего туризма, документ есть у редакции.

Согласно указу, в районах и городах, обладающих высоким туристским потенциалом, будут построены туристские центры, состоящие из гостиниц и торгово-развлекательных комплексов, площадью свыше 5000 кв. м.

Кроме того, на территории туристско-рекреационной зоны «Заамин», международного всесезонного курорта «Чимган» и горнолыжного курорта «Амирсой» будут открыты торговые комплексы (Luxury tourism village) с магазинами беспошлинной торговли (duty free) и известных международных брендов.

Реклама на Газета.uz

В гостиницах на территории туристских центров, как ожидается, будут работать бассейны, круглосуточные рестораны и кафе, оказываться оздоровительные и SРА-услуги.

В торгово-развлекательных комплексах тоже откроются магазины duty free и магазины, в которых к отдельным видам товаров, реализованных с учётом налога на добавочную стоимость, будет применяться система tax free. Кроме того, там организуют торговлю национальными шёлковыми тканями и ремесленнической продукцией, будут созданы «золотые ряды» для торговли ювелирными изделиями и мерными золотыми слитками весом от 10 гр до 1 кг, произведёнными в Узбекистане. Кроме того, в комплексах планируется открыть магазины международных брендов, а также создать зоны для проведения свадебных церемоний и кинотеатры.

Мастер-планы туристских центров будут разработаны до 1 октября.

Города и районы, где будут построены туристские центры


Район (город)
Область
1
Нукус
Каракалпакстан
2
Бухара
Бухарская область
3
Зааминский район
Джизакская область
4
Шахрисабз
Кашкадарьинская область
5
Карши
6
Самарканд
Самаркандская область
7
Самаркандский район
8
Термез
Сурхандарьинская область
9
Коканд
Ферганская область
10
Маргилан
11
Хива
Хорезмская область
12
Бостанлыкский район
Ташкентская область

Территории земельных участков для строительства туристских центров определит рабочая группа во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в двухмесячный срок. Землю, как ожидается, выставят на торги.

Услуги по разработке мастер-планов туристских центров, оказанные проектными и консалтинговыми компаниями, местными и зарубежными экспертами, будут оплачены за счёт средств Фонда поддержки туризма Комитета по туризму при Министерстве экологии.