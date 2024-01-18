Вооружённые силы Пакистана нанесли серию «высоко скоординированных ударов по укрытиям террористов» в провинциях Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает пакистанский МИД. Ведомство заявило, что в результате военной операции были убиты несколько боевиков.

В МИДе подчеркнули, что страна располагала «достоверными сведениями» о «надвигающейся крупномасштабной террористической активности» боевиков пакистанского происхождения, укрывающихся на территории Ирана. Целью ударов было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана, говорится в заявлении ведомства.

В этом же заявлении говорится, что Пакистан «уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран».

По данным агентства Anadolu, пакистанская армия атаковала семь объектов военизированной группировки «Освободительная армия Белуджистана», которая признана террористической в Пакистане и ещё ряде стран.

Иранское агентство «Мехр» со ссылкой на источник в службах безопасности пишет, что взрывы произошли в окрестностях города Сараван. Отмечается, что в результате атаки погибли семь иностранных граждан — три женщины и четверо детей. Агентство утверждает, что удары наносились дронами и ракетами.