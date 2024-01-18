Меры по увеличению потока иностранных туристов в Узбекистан перечислены в указе президента от 12 января.

Так, с 2024 года будет реализована программа «Ещё один день путешествий по Узбекистану», предусматривающая увеличение срока путешествий путём создания «туристских колец», связывающих между собой объекты туристского показа.

Будет также вестись Единый реестр туристских направлений (маршрутов), связывающих между собой объекты туристского показа.

Один раз в каждые два года в третью неделю мая в Узбекистане будет проводится международная неделя моды Silk Uzbekistan Fashion Week. К участию в ней планируется привлекать ведущие модные дома мира. В её рамках будет проходить конкурс с призовым фондом в 2 млн долларов по изготовлению одежды из шёлковых тканей Узбекистана. Призовой фонд будет покрываться из средств республиканского бюджета.

В магазинах национальных ювелирных изделий разрешается устанавливать вендинговые автоматы по реализации произведённых из золота Узбекистана мерных слитков, а также памятных денежных знаков Центрального банка.

Кроме того, будут проводиться фестивали «Путешествие в каждом из четырёх сезонов», предусматривающие открытие туристических сезонов. Весенний туристский сезон начинается на последней неделе февраля, летний сезон — мая, осенний сезон — августа, зимний туристский сезон — ноября.

В весенний и осенний сезоны будет продвигаться потенциал экологического, экстремального, аграрного, гастрономического, медицинского и оздоровительного видов туризма Узбекистана, в летний сезон — потенциал водного, пляжного, экологического, историко-познавательного, культурно-развлекательного и гастрономического видов туризма, в зимний сезон — потенциал медицинского, оздоровительного и экстремального видов туризма, а также возможностей горнолыжных курортных зон.

Этим же документом утверждены дорожные карты мер по привлечению туристов из стран Европейского союза, Китая, арабских стран и России. Кроме того, указ содержит целевые показатели привлечения в Узбекистан в 2024 году туристов через дипломатические ведомства страны за рубежом.

Так, в Узбекистане в 2024 году ожидают 50 тысяч туристов из США, Канады, Бразилии и Мексики, 65 тысяч — из Германии, Швейцарии и Чехии, 60 тысяч — из Франции и Португалии, 50 тысяч — из Японии, 180 тысяч — из Китая, 60 тысяч — из Южной Кореи, 175 тысяч — из Турции, 15 тысяч — из Украины, 50 тысяч — из Беларуси, 1,46 миллиона — из России. Больше всего туристов ждут из соседних государств: 2,2 миллиона — из Казахстана, 2,3 миллиона — из Кыргызстана, 2,4 миллиона — из Таджикистана.