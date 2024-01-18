Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 18 января прокомментировал строительство цементных заводов и их влияние на экологию в Узбекистане, а также завоз дорогого оборудования.

За последние шесть лет объём инвестиций в промышленность увеличился в 7 раз, отметил глава государства. Но руководители промышленного комплекса, отраслей и регионов не предоставляют достаточного анализа о том, сколько рабочих мест создано на каждый доллар инвестиций, как увеличились добавленная стоимость и экспорт.

В стране имеются «производственные мощности, способные с лихвой покрыть годовую потребность в цементе». «Но удивительно, что чиновники вместо того, чтобы увеличивать выпуск продукции с добавленной стоимостью из цемента, внедрять технологии, снижающие вредное воздействие на экологию, предлагают построить ещё 22 цементных завода», — заявил президент.

Кроме того, за последние три года было импортировано оборудование на 14,2 млрд долларов, однако, несмотря на их внедрение, промышленный экспорт регионов не вырос соответствующим образом.

«Промышленность и экспорт не растут за счёт таких средств, значит, либо проект „раздут“, либо завозится ненужное оборудование, либо нет специалистов, умеющих использовать эти технологии», — сказал глава государства.

Перед Генеральной прокуратурой поставлена задача создать систему контроля по выявлению и пресечению ввозимой из-за границы техники по завышенным ценам.

«Газета.uz» ранее публиковала большой материал о цементных заводах в Узбекистане. С этого года в стране в 4 раза сократили размер налога на недропользование для производителей цемента вместо планируемого снижения в 2 раза. Решение названо экономическим стимулом, но влияние этой льготы на экологию и здоровье людей широко не обсуждалось.

Всего в Узбекистане работают 37 цементных заводов, их проектная мощность составляет 32,7 миллиона тонн в год, хотя спрос в стране в 2 раза ниже — 16,5 миллиона тонн. Этот спрос на 1,7 миллиона тонн покрывался за счёт импорта, то есть цементные заводы работают ниже 50% своих мощностей.