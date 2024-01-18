Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 18 января по приоритетным задачам в области инвестиций, экспорта и международного сотрудничества на 2024 год сообщил об увольнении двух руководителей, передаёт пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

За недостатки в системе и медлительность освобождены от должностей заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Бадриддин Абидов (был на этом посту с декабря 2018 года) и генеральный директор Узбекского агентства по техническому регулированию Дилшод Саттаров (занимал этот пост с августа 2018 года).





Ответственный за комплекс инвестиций заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев получил предупреждение, что может быть уволен, если до конца квартала он не исправит ситуацию.

Президент поручил уволить заместителей министров и хокимов, входящих в инвестиционный комплекс, чьи планы и результаты не на должном уровне, а также определить им конкретные ключевые показатели эффективности (KPI), а затем нанять их обратно на основе соглашения сроком на один год. В зависимости от результата соглашение будет продлено или расторгнуто.

Перед увольнением руководящих сотрудников президент перечислил проблемы в системе.

Отмечалось, что руководство комплекса сообщает, что за последние шесть лет поступило около 50 млрд долларов иностранных инвестиций, однако недостаточно проанализировано влияние этих инвестиций на ВВП, добавленную стоимость и экспорт.

Например, в прошлом году и ВВП, и промышленность выросли на 6%, однако ожидаемого роста товарного экспорта не произошло. В регионах ещё не запущены 1000 проектов на сумму 8 трлн сумов, финансирование которых полностью завершено, отметил глава государства.

Кроме того, ни с одной страной пока не достигнуто соглашение о признании сертификатов Узбекистана. Хотя с момента подписания соглашения с международными финансовыми организациями по 5 проектам стоимостью 480 млн долларов прошло 1−2 года, освоение этих средств так и не началось, говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев также отметил, что планы по привлечению 1 млрд долларов иностранных инвестиций в Фонд прямых инвестиций, созданный два года назад, должны быть полностью реализованы.