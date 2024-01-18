Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над Индией во втором матче группового этапа Кубка Азии. Встреча, прошедшая 18 января в Катаре, завершилась со счётом 3:0.

Первый же удар узбекистанцев на 4-й минуте встречи завершился голом. После навеса Шерзода Насруллаева в штрафную, Отабек Шукуров выиграл воздушную дуэль и сделал скидку Аббосбеку Файзуллаеву, который головой переправил мяч в ворота.

На 18-й минуте национальная команда удвоила преимущество — нападающий Игорь Сергеев оказался первым на добивании после прострела Аббосбека Файзуллаева.

Третий гол Узбекистан забил в концовке первого тайма (45+4'). Фаррух Сайфиев сделал навес с правого фланга, а у мяча оказался защитник Шерзод Насруллаев, которые поразил ворота со второго раза.





Напомним, подопечные главного тренера Сречко Катанеца попали в группу «B» с командами Австралии, Сирии и Индии. По итогам второго тура лидирует Австралия, победившая Индию (2:0) и Сирию (1:0). Узбекистан занимает второе место (4 балла), следом идут Сирия (1) и Индия (0).

В третьем заключительном туре Узбекистан сыграет с Австралией за первое место в группе. Встреча состоится 23 января в 16:30.

В 1/8 финала пройдут по две сильнейшие сборные в группе, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

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