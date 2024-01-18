Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над Индией во втором матче группового этапа Кубка Азии. Встреча, прошедшая 18 января в Катаре, завершилась со счётом 3:0.

Первый же удар узбекистанцев на 4-й минуте встречи завершился голом. После навеса Шерзода Насруллаева в штрафную, Отабек Шукуров выиграл воздушную дуэль и сделал скидку Аббосбеку Файзуллаеву, который головой переправил мяч в ворота.

На 18-й минуте национальная команда удвоила преимущество — нападающий Игорь Сергеев оказался первым на добивании после прострела Аббосбека Файзуллаева.

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Третий гол Узбекистан забил в концовке первого тайма (45+4'). Фаррух Сайфиев сделал навес с правого фланга, а у мяча оказался защитник Шерзод Насруллаев, которые поразил ворота со второго раза.

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Напомним, подопечные главного тренера Сречко Катанеца попали в группу «B» с командами Австралии, Сирии и Индии. По итогам второго тура лидирует Австралия, победившая Индию (2:0) и Сирию (1:0). Узбекистан занимает второе место (4 балла), следом идут Сирия (1) и Индия (0).

В третьем заключительном туре Узбекистан сыграет с Австралией за первое место в группе. Встреча состоится 23 января в 16:30.

В 1/8 финала пройдут по две сильнейшие сборные в группе, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

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индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол

индия, кубок азии 2023 года, узбекистан, футбол