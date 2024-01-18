Первомайский районный суд Бишкека арестовал на два месяца 11 журналистов изданий Temirov Live, «Айт Айт Десе», «ПолитКлиники» и «Арча медиа», сообщает 24.kg.
Большинство арестованных — действующие сотрудники проекта Temirov Live, остальные — ранее работали там, отмечает агентство.
Темиров Live — YouTube-издание, занимающееся расследованиями и освещением коррупции в государственных и негосударственных структурах Кыргызстана. Оно было основано в 2020 году правозащитником и журналистом Болотом Темировым. В 2022 году власти Кыргызстана признали Темирова, имеющего кыргызское и российское гражданства, виновным в подделке документов и депортировали его в Россию.
Журналисты были задержаны накануне в рамках уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам, в их домах и офисе Temirov Live прошли обыски. Изначально силовики утверждали, что они проходят по делу как свидетели, но позже все стали подозреваемыми. Махабат Тажибек кызы, директора Temirov Live и жену Болота Темирова, следствие считает «организатором преступления».
Журналистам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
В МВД Кыргызстана до этого заявляли, что, по заключению экспертизы, «материалы, опубликованные на страницах „Айт Айт Десе“ и Temirov Live, содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам». О каких именно публикациях шла речь, в сообщении не уточнялось.
В комментарии «Би-би-си» Болот Темиров сказал, что причиной возбуждения уголовных дел против журналистов, по его мнению, стали последние материалы о министре внутренних дел Кыргызстана Улане Ниязбекове.
Он пояснил, что их команда публиковала расследования об имуществе родственников главы МВД и краже 750 тысяч долларов сотрудниками правоохранительных органов.
- 15 января обыски также прошли в редакции кыргызского издания 24.kg. Силовики изъяли редакционную технику, а также увезли на допрос гендиректора издания Асель Оторбаеву и двух шеф-редакторов — Антона Лымаря и Махинур Ниязову. В Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана заявили, что обыски и допросы организованы в рамках уголовного дела о «пропаганде войны».
- Несколько международных правозащитных организаций 16 января опубликовали совместное заявление, в котором призвали власти Кыргызстана прекратить уголовные дела против независимых СМИ.