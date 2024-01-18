Первомайский районный суд Бишкека арестовал на два месяца 11 журналистов изданий Temirov Live, «Айт Айт Десе», «ПолитКлиники» и «Арча медиа», сообщает 24.kg.

Большинство арестованных — действующие сотрудники проекта Temirov Live, остальные — ранее работали там, отмечает агентство.

Темиров Live — YouTube-издание, занимающееся расследованиями и освещением коррупции в государственных и негосударственных структурах Кыргызстана. Оно было основано в 2020 году правозащитником и журналистом Болотом Темировым. В 2022 году власти Кыргызстана признали Темирова, имеющего кыргызское и российское гражданства, виновным в подделке документов и депортировали его в Россию.

Журналисты были задержаны накануне в рамках уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам, в их домах и офисе Temirov Live прошли обыски. Изначально силовики утверждали, что они проходят по делу как свидетели, но позже все стали подозреваемыми. Махабат Тажибек кызы, директора Temirov Live и жену Болота Темирова, следствие считает «организатором преступления».

Журналистам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В МВД Кыргызстана до этого заявляли, что, по заключению экспертизы, «материалы, опубликованные на страницах „Айт Айт Десе“ и Temirov Live, содержат признаки призывов к акциям протеста и массовым беспорядкам». О каких именно публикациях шла речь, в сообщении не уточнялось.

В комментарии «Би-би-си» Болот Темиров сказал, что причиной возбуждения уголовных дел против журналистов, по его мнению, стали последние материалы о министре внутренних дел Кыргызстана Улане Ниязбекове.

Он пояснил, что их команда публиковала расследования об имуществе родственников главы МВД и краже 750 тысяч долларов сотрудниками правоохранительных органов.