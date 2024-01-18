Экспортный план руководства комплекса и хокимов Узбекистана на 2024 год является недостаточным. Об этом на совещании 18 января заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Чтобы вывести нашу экономику на новый уровень, нам необходимо увеличивать экспорт минимум на 30% в год», — сказал президент. За первые 11 месяцев 2023 года экспорт вырос на 23,3%, а без учёта золота — только на 5,7%, отметил он.

Однако в прошлом году в двух отраслях-драйверах и четырёх регионах страны объёмы экспорта снизились по сравнению с 2022 годом. При этом экспорт в 10 районах и городах не достиг и половины показателей предыдущего года.

Премьер-министру Абдулле Арипову поручено принять дисциплинарные меры в отношении заместителей хокимов по инвестициям Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской и Навоийской областей, а также в отношении хокимов 10 районов и городов.

Несмотря на то, что на экспорт фруктов и овощей получены фитосанитарные разрешения зарубежных стран, возможности не используются в полной мере. Например, есть разрешения на экспорт в Японию 58 видов фруктов и овощей, однако по 52 видам вообще не было поставок, в Индию не было экспорта по 32 из 38 видов разрешённой продукции, в Пакистан — 18 из 22, в США — 11 из 15.

Шавкат Мирзиёев подверг критике отсутствие взаимодействия между Агентством по карантину и защите растений и заместителями хокимов по инвестициям для организации экспорта продукции. Теперь агентство будет отвечать не только за получение фитосанитарных разрешений, но и за организацию экспорта сельскохозяйственной продукции. Для этого будет полностью изменена карантинная система, методы и подходы работы.

На совещании отмечалось, что сейчас экспорт фруктов, овощей и продуктов питания на границе контролируют четыре ведомства: органы таможни, карантина, СЭС и ветеринарии. Хотя все необходимые сертификаты и разрешения полностью оцифрованы, контролирующие сотрудники лишь проверяют наличие документов, говорится в сообщении.

По этой причине решено передать все функции контроля на границе Таможенному комитету.

Кроме того, два года назад был введён новый режим переработки товаров в таможенной зоне. За прошедший период в рамках этой системы 254 предприятия экспортировали товары на сумму 1,1 млрд долларов.

Из них 83% приходится на предпринимателей Андижанской, Бухарской, Сырдарьинской, Ташкентской области и Ташкента. Однако в Каракалпакстане, Джизаке, Сурхандарьинской и Хорезмской областях такой экспорт не достиг даже 10 млн долларов, сказал президент. Он подчеркнул, что руководители этих регионов должны обеспечить экспорт на 500 млн долларов за счёт переработки товаров в таможенной зоне.

Согласно данным Агентства статистики, за 11 месяцев 2023 года Узбекистан экспортировал 1,63 миллиона тонн плодоовощной продукции, что на 1,4% больше аналогичного периода 2022 года. В стоимостном выражении экспорт достиг 1,09 млрд долларов (+6,3%).

Основными рынками экспорта плодоовощной продукции были Россия (37,6%), Пакистан (16,5%), Китай (12,7%) и Казахстан (10,4%).