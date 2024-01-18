В Учтепинском районе Ташкента 16 января двое членов семьи были найдены мёртвыми и ещё трое — в бессознательном состоянии у себя в частном доме. Позже один член семьи — мужчина 39 лет — скончался.

Об этом «Газете.uz» сообщил источник. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана подтвердили информацию.

Скончавшимся женщине и девочке было 36 и 3 года. Две девочки — около 13 лет и менее 1 года — находятся в отделении токсикологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

В Генпрокуратуре сообщили, что назначена экспертиза, по результатам которой должно быть установлено, от чего погибли члены семьи. Из дома взяты образцы всех продуктов питания и лекарств.

Прокуратура района возбудила уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 186 (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие человеческие жертвы) Уголовного кодекса. Ведутся доследственные действия.