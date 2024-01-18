Президент Узбекистана Шавкат Миирзиёев на совещании 18 января подверг критике слабую работу по привлечению иностранных инвестиций, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

В 2023 году самые низкие показатели по привлечению иностранных инвестиций наблюдались в 5 отраслях — рыболовстве, птицеводстве, пчеловодстве, ювелирной и шёлковой промышленности.

Хотя объем иностранных инвестиций увеличился в 1,6 раза, в Самарканде и Ташкенте, обладающих наибольшим потенциалом, этот показатель не соответствовал возможностям, говорится в сообщении.

Кроме того, общий объем инвестиций в 12 районах и городах снизился по сравнению с предыдущим годом. В 6 районах и городах было освоено менее 10 млн долларов инвестиций.

Например, консалтинговые компании подготовили для хокимов Шафирканского, Янгиабадского, Нурабадского, Пахтачинского, Фуркатского и Хивинского районов 241 готовый инвестиционный проект на 800 млн долларов, но и под готовые проекты хокимы не нашли инвесторов, говорилось на совещании.

Премьер-министру было поручено проверить на соответствие должности 18 хокимов районов и городов, где были отмечены недостатки.

Президент также заявил, что работа по привлечению инвестиций некоторых руководителей, посетивших зарубежные страны, не даёт ожидаемых результатов.

Например, хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров посетил Японию и Германию в 2022 году, Южную Корею и Китай в 2023 году и достиг соглашения по 42 проектам на сумму 1,8 млрд долларов. Однако прошло уже больше года, а работа над 39 проектами стоимостью 1,5 млрд долларов так и не началась.

Хоким Сырдарьинской области за последние два года посещал Республику Корея и Китай и подписал контракты по 17 проектам всего на 180 млн долларов. Из них работа по 6 проектам приостановлена.

В ходе визитов хокимы проработали с зарубежными партнёрами проектные предложения на миллиарды долларов и включили их в программу, но забросили реализацию проектов. Поэтому было решено, что этими проектами будет заниматься Министерство инвестиций, сообщил Шавкат Мирзиёев.

Министру инвестиций, промышленности и торговли Лазизу Кудратову поручено провести все расчёты по 41 проекту, подготовить предпроектные документы, представить их иностранным инвесторам и финансовым институтам и начать практическую работу совместно с руководителями отрасли.

Президент раскритиковал Агентство по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли, которое «ограничивалось только проведением форумов». Руководитель агентства Мурат Мирзаев будет освобождён от должности.

Вице-премьеру Жамшиду Ходжаеву поручено представить обновлённую инвестиционную программу «с учётом прошлогодних отставаний в каждом регионе и отрасли».

Три заместителя министра инвестиций будут отвечать за привлечение инвестиций в сектора, требующие большого количества иностранных инвестиций, — здравоохранение и транспорт.

На этом же совещании президент назвал экспортный план руководства инвесткомплекса правительства и хокимов на 2024 год недостаточным. По его словам, чтобы вывести экономику Узбекистана на новый уровень, необходимо наращивать экспорт минимум на 30% в год. Премьеру поручено наказать заместителей хокимов четырёх областей.