Президент Узбекистана 12 января подписал постановление о развитии инфраструктуры безбарьерного туризма, документ есть у редакции.

В постановлении отмечается, что развитие инфраструктуры безбарьерного туризма, создание условий для свободного передвижения лиц с инвалидностью на туристических объектах, а также создание равных возможностей для всех граждан в туризме остаётся одной из наиболее актуальных задач в сфере туризма.

Основными направлениями развития инфраструктуры безбарьерного туризма в Узбекистане определены:

создание на туристических объектах, объектах культуры и культурного наследия, в том числе в музеях, театрах и средствах размещения, необходимых условий для свободного перемещения лиц с инвалидностью;

стимулирование субъектов сферы туризма, в частности туроператоров и турагентов, владельцев средств размещения и предпринимателей, предоставляющих транспортные услуги, а также граждан, сопровождающих лиц с инвалидностью во время путешествия;

повышение осведомлённости лиц с инвалидностью о возможностях для путешествий;

повышение качества услуг, предоставляемых для лиц с инвалидностью на объектах туризма.

С 2024 года для беспрепятственного передвижения лиц с инвалидностью на объектах культурного наследия будут устанавливаться пандусы, плинтусы и лифты без нанесения повреждения объектам, а также для слепых — макеты объектов культурного наследия в уменьшенном размере, с размещением на них сведений на азбуке Брайля. Эти меры будут принимать в рамках средств государственного бюджета для реставрации и реконструкции объектов культурного наследия.

На железнодорожном и общественном транспорте, а также во всех аэропортах, на вокзалах, на автостанциях за счёт средств организаций, владеющих ими, будут установлены подъёмные пандусы и удобные лестничные поручни для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными физическими возможностями, а также будут предоставляться бортовые коляски (специальные коляски для лиц с инвалидностью).

До 1 января 2027 года за счёт средств Фонда поддержки туризма будут покрываться:

50%, но не более 500 тысяч сумов, расходов на путешествие по Узбекистану 1000 лиц с инвалидностью I и II группы в Каракалпакстане, областях и Ташкенте;

50% расходов на курсы подготовки сурдогидов для лиц с инвалидностью, потерявших слух.

С 1 апреля 2024 года до 1 апреля 2026 года предпринимателям, оказывающим гостиничные услуги, по итогам кварталов будет выделяться субсидия за счёт суммы туристских (гостиничных) сборов, перечисленных в Фонд поддержки туризма.

При этом в случае комфортного оснащения не менее трёх номеров гостиницы для пользования креслами-колясками лицами с инвалидностью, а также установления дисплея и голосовых устройств для слухового и зрительного восприятия, этим предпринимателям за каждый специально оснащённый номер предоставляется субсидия:

гостиницам, имеющим категорию звезды, — 2 миллиона сумов;

гостиницам, не имеющим категорию звезды, — 1 миллион сумов.

Комитету по туризму совместно с Узбекским агентством по техническому регулированию поручено до 1 апреля разработать стандарты по развитию безбарьерного туризма с изучением передового зарубежного опыта.

При этом нужно предусмотреть наличие в гостиницах, имеющих категорию звезды, колясок и костылей для лиц с инвалидностью, создание для них дополнительных удобств в гостиницах, туристических базах и комплексах, домах и зонах отдыха, пансионатах, мотелях и санаториях, а также предоставление аудио- и текстовых материалов на входной части гостиниц, имеющих категорию звезды.