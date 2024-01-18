Узбекское Агентство по техническому регулированию будет полностью реформировано и передано в ведение правительства. Об этом на совещании 18 января сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

По его словам, некоторые местные предприятия не могут присоединиться к глобальным логистическим цепочкам из-за отсутствия международной сертификации. Уровень внедрения международных стандартов в драйверных отраслях экономики не достигает даже 35%.

Президент отметил, что поэтому Агентство по техрегулированию (образовано на базе «Узстандарта» в июне 2021 года) будет полностью реформировано и передано от Министерства инвестиций, промышленности и торговли в ведение Кабинета министров (проверяющий орган уже был при правительстве в прошлые годы). На этом же совещании ранее глава государства уволил директора агентства Дилшода Саттарова.

Министр юстиции Акбар Ташкулов назначен ответственным за доведение всех юридических процессов в этой сфере до необходимого уровня. Он предупреждён, что если в течение двух месяцев не приведёт в порядок отрасль, то будет уволен с поста министра и назначен главой Агентства по техрегулированию.

Ответственным руководителям поручено достичь соглашения о двустороннем признании национальных сертификатов с 10 странами Европы, которые станут крупнейшими рынками экспорта в 2024 году, принять 1700 международных стандартов и 19 технических регламентов, внедрить международные системы качества на 1200 предприятиях, виды продукции с гарантиями качества необходимо увеличить с 4000 до 7500.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в 2024 году число видов товаров, экспортируемых в Европу по системе GSP+, должно быть увеличено с 384 до 700, а объём поставок — до 1,2 млрд долларов.

В целом, президент указал на недостаточную диверсификацию экспорта, поскольку 50% поставок приходится на четыре рынка — Россию, Китай, Казахстан и Турцию. 20 видов продукции, составляющие основную часть экспорта, зависят от одного рынка. Треть экспортных товаров является сырьём, которое зависит от ценовой конъюнктуры на внешних рынках.

Кроме того, отмечена важность тесного сотрудничества со странами, экспорт с которыми может увеличить до 1 млрд долларов.

Напомним, что президент назвал экспортный план руководства инвесткомплекса правительства и хокимов на 2024 год недостаточным. По его словам, чтобы вывести экономику Узбекистана на новый уровень, необходимо наращивать экспорт минимум на 30% в год. Премьеру поручено наказать заместителей хокимов 4 областей.