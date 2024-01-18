Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 18 января назвал экспорт «вопросом жизни и смерти».

«Если мы хотим продолжить валютный баланс, инвестиции или конвертацию [валюты], мы должны удерживать экспорт стабильным по отношению к импорту», — сказал он.

Как мы уже писали, глава государства заявил, что «абсолютно не удовлетворён» экспортным планом руководства комплекса (вице-премьера Жамшида Ходжаева и министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратов) и хокимов областей на 2024 год в размере 18 млрд долларов.

«Чтобы вывести нашу экономику на новый уровень, нам необходимо увеличивать экспорт минимум на 30% в год. Если мы хотим поднять доходы на душу населения, нам нужны инвестиции, нам нужен экспорт», — сказал президент.

За первые 11 месяцев 2023 года экспорт вырос на 23,3% (до 23,2 млрд долларов), а без учёта золота — только на 5,7% (15,05 млрд долларов), тогда как импорт достиг 34,1 млрд долларов (+23,3%).

В прошлом году в двух отраслях, считающихся драйверами, и четырёх регионах страны объёмы экспорта снизились по сравнению с 2022 годом, из-за чего «потеряно 560 млн долларов», отметил глава государства. При этом экспорт в 10 районах и городах не достиг и половины показателей предыдущего года, сказал он на этом же совещании.

Шавкат Мирзиёев сообщил об увольнении заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Бадриддина Абидова и главы Агентства по техрегулированию Дилшода Саттарова. Вице-премьеру Жамшиду Ходжаеву также грозит увольнение, если до конца квартала он не исправит ситуацию.

Президент также поручил уволить заместителей министров и хокимов, входящих в инвестиционный комплекс, чьи планы и результаты не на должном уровне, а также определить им конкретные ключевые показатели эффективности (KPI), а затем нанять их обратно на основе соглашения сроком на один год. В зависимости от результата соглашение будет продлено или расторгнуто.

Перед увольнением руководящих сотрудников президент перечислил проблемы в системе. По его словам, руководство комплекса сообщает, что за последние шесть лет поступило около 50 млрд долларов иностранных инвестиций, однако «ни у одного из руководителей нет анализа», как это повлияло на ВВП, добавленную стоимость и экспорт.

Например, в прошлом году и ВВП, и промышленность выросли на 6%, что «является хорошим результатом в сегодняшнее время», однако ожидаемого роста товарного экспорта не произошло.

В регионах ещё не запущены 1000 проектов на сумму 8 трлн сумов, финансирование которых полностью завершено, отметил глава государства.

В середине сентября Центральный банк планировал ввести некоторые ограничения по валютным операциям для банков и бизнеса, но после общественного резонанса решение было отменено. Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов отметил, что документ был решением Комитета по банковскому надзору ЦБ, где банкам предписывалось принять меры по контролю клиентов и снизить санкционные риски. По его словам, зарубежные банки не одобряли платежи из-за недостаточной проверки клиентов в Узбекистане.

Он также выразил опасение, что через вторичные счета в банках может незаконно выводиться валюта в рамках импортных товаров.

В ноябре Центральный банк предложил изменить условия покупки иностранной валюты юрлицами. В частности, может быть расширен список документов, необходимых при подаче заявки на покупку валюты, от нерезидентов могут начать требовать законность происхождения средств в нацвалюте и другое. Центробанк заявил, что поправки в правила конвертации означают «не ограничение валютных операций, а уточнение существующих норм, упрощение процесса проведения операций». Замглавы ЦБ Бобир Абубакиров подчёркивал, что «отката назад не будет», и изменения носят технический характер.