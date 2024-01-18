Прокуратура Сингапура 18 января официально предъявила обвинение в коррупции министру транспорта страны Субраманиаму Исварану. Это первое за последние 40 лет коррупционное дело с участием правительственного министра в Сингапуре, пишет CNN.

Всего Исварану было предъявлено 27 обвинений, включая коррупцию, получение ценных вещей в качестве государственного служащего и воспрепятствование осуществлению правосудия.

В обвинительном заключении утверждается, что малазийский миллиардер Онг Бенг Сенг подарил министру «ценные вещи» стоимостью около 119 тысяч долларов в качестве взятки в обмен на продвижение его деловых интересов. Подарки включали авиабилеты бизнес-класса, проживание в дорогих отелях, билеты на Гран-при «Формулы 1», футбольные матчи английской Премьер-лиги и мюзиклы Вест-Энда. Обвинения охватывают период с 2015 по 2021 год.

Исваран был арестован летом прошлого года, но суд освободил его под залог. Министра отправили в отпуск, но он по-прежнему получал зарплату, отмечает BBC News. В письме премьер-министру Сингапура Ли Сянь Луну он отверг обвинения в свой адрес и заявил, что вернёт свою зарплату и депутатское пособие, полученные с начала расследования.

Сингапур занимает пятое место в мире в Индексе восприятия коррупции Transparency International и гордится «безупречно чистым правительством», отмечает CNN. Средняя годовая зарплата министров составляет около 834 тысяч долларов. Такие высокие зарплаты призваны удерживать чиновников от взяток.

В последний раз дело о коррупции в отношении министра в Сингапуре расследовалось в 1986 году. Подозреваемым по нему проходил министр национального развития Тэ Чеанг Ван — он покончил с собой до того, как ему предъявили обвинение.