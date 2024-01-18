Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 18 января затронул вопросы создания надёжных логистических цепочек доставки отечественной продукции на зарубежные рынки.

Он отметил, что в некоторых странах взимаются дополнительные сборы за перевозку грузов, усложнён визовый режим для водителей, не завершена гармонизация весовых требований для автотранспортных средств, в портах отсутствуют терминалы для хранения и обработки экспортных товаров. Министр транспорта Илхом Махкамов получил предупреждение за ненадлежащее решение этих вопросов.

Министерству инвестиций, промышленности и торговли поручено решить логистические проблемы и ускорить реализацию региональных и крупных международных проектов.

Президент отметил, что необходимо активизировать работу в рамках создания стратегических железнодорожных коридоров, а также принять меры по упрощению визового режима для отечественных перевозчиков в зарубежных странах.

Глава государства также указал, что некоторые послы и торговые советники совершенно не озадачены поиском новых рынков и выводом на них продукции из Узбекистана. В частности, в прошлом году снизился экспорт в 13 стран.

За последние два года в некоторых странах введены в общей сложности 18 тарифов и нетарифных барьеров. Некоторые государства также применяют высокие ставки пошлин на ввоз готовой трикотажной продукции, ткани, кабелей, шёлка.

«Разве поиск партнёров для нашей продукции и снижение экспортных барьеров — это не самая важная задача послов и советников в сфере торговли?» — спросил президент.

Принято решение установить конкретные показатели эффективности для всех послов и торговых советников. Они будут подвергнуты дисциплинарному наказанию, если не выполнят KPI (показатели эффективности).

Ранее мы писали, что президент назвал экспортный план руководства инвесткомплекса правительства и хокимов на 2024 год недостаточным. По его словам, чтобы вывести экономику Узбекистана на новый уровень, необходимо наращивать экспорт минимум на 30% в год. Премьеру поручено наказать заместителей хокимов 4 областей и других хокимов.

На совещании были освобождены от должностей заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Бадриддин Абидов и глава Агентства по техрегулированию Дилшод Саттаров. Вице-премьеру Жамшиду Ходжаеву также грозит увольнение, если до конца квартала он не исправит ситуацию.