Хокимият Ташкента заявил, что с участием иностранных экспертов разрабатывает меры по улучшению экологической ситуации в городе. Некоторые меры могут быть «жёсткими» и должны быть основаны на исследованиях и анализе, отметили в администрации и пообещали скоро представить презентацию общественности.

Депутаты Узбекистана пригласят министра экологии Азиза Абдухакимова в парламент, чтобы он ответил на вопросы по загрязнению воздуха в стране и в Ташкенте. Эта тема перешла из экологической на уровень общественно важной, связанной с безопасностью и здоровьем всей нации, заявил депутат.

Президент назвал «абсолютно неудовлетворительной» работу Инспекции госфиннадзора (КРУ), которая при проверке в детсадах находила «дежурные недостатки». «В 259 садах выявлены недостатки на 10 млрд сумов, хотя на самом деле там 100 млрд сумов». Он также заявил о «высокой коррупции» в ведомстве.

Госактив выставил на продажу футбольный клуб «Пахтакор» с 24,1 га земли, который будет реализован в два этапа. Покупатель должен будет выполнить несколько требований после приобретения объекта. В клубе сообщили, что Джахонгир Артыкходжаев продолжает занимать должность председателя команды.

Представители китайской корпорации CRRC представили хокимияту Ташкента колёсные трамваи. Их предлагается интегрировать в столичную транспортную систему в рамках проекта зелёного транспортного коридора по улице Шота Руставели.

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о начале служебной проверки в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые задержали журналиста Nuz.uz Михаила Довлатова и препятствовали его деятельности.

Президент Узбекистана поручил ускорить приватизацию 33 зерновых предприятий, снизив их цену до рыночной. Он раскритиковал задержку с продажей активов министерств и хокимиятов. Например, в Ташкенте на торги были выставлены, а затем отозваны 25 га земли, из-за чего бюджет не получил 600 млрд сумов.

Президент поручил вице-премьеру до конца года разработать мастер-планы для 70 районов, а в 2025 году — для всех районов Узбекистана. Он также указал, что некоторые хокимы действуют против его указа, предусматривающего интеграцию хлопковых площадей в электронную платформу.

Председателем Ассоциации махаллей Узбекистана, созданной в конце декабря прошлого года, назначен Кахрамон Куранбаев. До этого он был руководителем Департамента молодёжной политики при Администрации президента.

Двое несовершеннолетних, в июле прошлого года изнасиловавшие и убившие 11-летнюю девочку в Фергане, приговорены к 14 и 13 годам лишения свободы. Их знакомый, который знал о случившемся, но не сообщил в правоохранительные органы, получил наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

В Алмазарском районе Ташкента молодой человек, не имея водительских прав, управлял арендованным автомобилем, а несовершеннолетняя пассажирка высунулась в окно и танцевала. С начала года это уже третий случай грубого нарушения ПДД молодыми людьми в столице.

Авиакомпания Fly Khiva, созданная в 2021 году, получила первый грузовой самолёт Boeing 767−304. Планируется, что авиакомпания начнёт выполнять грузовые рейсы в Дубай, Стамбул, Дели и Гонконг.

Граждане не будут платить государственную пошлину при обращении в административный суд на решения должностных лиц, нарушающих их права и интересы. Госпошлина будет взыскиваться с виновной стороны по итогам рассмотрения дела.

Международный фестиваль театра и балета пройдёт в Ташкенте в начале весны. На сцене ГАБТа будут представлены балет Бориса Эйфмана «Русский Гамлет», проект «Modanse» примы-балерины Большого театра России Светланы Захаровой, «Chotto Desh» британского хореографа Акрама Хана и другие постановки.

В мире

Численность населения Китая сокращается второй год подряд на фоне высокой смертности от COVID-19 и низкой рождаемости. Власти опасаются, как это повлияет на экономику страны в будущем, но средств на поддержку молодых семей им пока не хватает.

Иран нанёс ракетный удар по штабам группировки боевиков «Джейш аль-Адль» в Пакистане. Пакистанский МИД назвал атаку «нарушением суверенитета» страны и предупредил о последствиях. Посол Пакистана в Тегеране отозван, все визиты в Иран на высоком уровне приостановлены.

Apple обошла Samsung по поставкам смартфонов в 2023 году и впервые возглавила мировый рынок. Эксперты объясняют это растущим трендом на устройства премиум-класса. В пятёрку лидеров также вошли китайские Xiaomi, Oppo и Transsion.

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