Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января прокомментировал передачу Инспекции государственного финансового надзора при Министерстве экономики и финансов (бывшее КРУ) в структуру Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Глава государства назвал «абсолютно неудовлетворительной» работу инспекции, которая превратилась в ведомство, выявляющее только недостатки, и не занимается профилактикой.

«КРУ каждый год проверяет сотни государственных детских садов и в качестве дежурных недостатков обязательно находит недостачу в питании. Инспекция в прошлом году при проверке 259 государственных садов выявила недостатки на 10 млрд сумов, хотя там на самом деле 100 млрд сумов. Но инспекция не представила ни одного предложения по предотвращению этих недостатков на корню. В системе высокий уровень коррупции», — заявил он.

Шавкат Мирзиёев привёл ещё один пример с проверкой Андижанском государственном университете, где сотрудники инспекции при проверке выявили нарушения на 129 млн сумов, а Счётная палата после них обнаружила хищение 39,3 млрд сумов со стороны представителя вуза.

Президент отметил, что неправильно одновременно распределять бюджетные средства и контролировать их в структуре одного министерства, в связи с чем инспекция со штатом из 362 сотрудника передаётся в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре (который также получает полномочия на проведение следствия).

В ноябре 2020 года бывший министр финансов Тимур Ишметов признал наличие конфликта интересов в системе государственного финансового контроля. По его словам, при расходовании бюджетных средств действительно происходят нарушения закона, а для их предотвращения необходимо обеспечить независимость органов финансового контроля.

В апреле 2021 года генпрокурор Нигматилла Юлдашев поставил под сомнение независимость проверяющих органов, которые находятся в подчинении министерств и ведомств. По его словам, инспекция при Минэнерго за два года «не провела ни одной проверки по своей инициативе и не выявила ни один сум ущерба», хотя правоохранительные органы установили ущерб на 300 млрд сумов.