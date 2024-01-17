Футбольный клуб «Пахтакор» выставлен на продажу, сообщает Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.

«По заявлению Азиатской конфедерации футбола, владение футбольными клубами одной государственной организацией препятствует созданию здоровой конкурентной среды. На сегодняшний день футбольные клубы остаются во владении государственных организаций и предприятий с государственным участием, а общим бенефициаром остаётся государство. В свою очередь, данная ситуация не соответствует международным принципам», — говорится в сообщении.

Государство планирует поэтапно увеличивать долю частного сектора за счёт приватизации на первых этапах наиболее привлекательных футбольных клубов.

100% госдоли в ООО «Пахтакор футбол клуби» выставляется на публичные торги, но с некоторыми требованиями по дальнейшему использованию после приватизации:

сохранение и развитие деятельности футбольного клуба, вывод на международный уровень;

использование всех спортивных объектов, в том числе футбольного поля, находящихся на балансе футбольного клуба, исключительно для спортивной деятельности;

сохранение и развитие деятельности академии футбольного клуба «Пахтакор».

Предложения от претендентов принимаются через электронную торговую платформу E-auksion по ссылке.

На первом этапе претенденты проходят предварительный квалификационный отбор, в том числе рассматривается полнота представленной документации, необходимой для участия на торгах, подтверждение оплаты задатка, приемлемость (неприемлемость) представленной бизнес-концепции с учётом требований, предъявляемых к дальнейшему использованию актива, а также что никто из претендентов и связанных с ними лиц не находится в санкционных списках, и низкая вероятность попадания в такие списки в будущем.

На втором этапе оценивается коммерческое предложение (выкупная стоимость и срок оплаты), сумма задатка (не менее 5% от ценового предложения) и платёжеспособность претендента.

Для участия на первом этапе торгов заявки принимаются до 18:00 15 февраля 2024 года.

Постановление президента 24 марта 2023 года предусмотрена приватизация и других футбольных клубов страны.

О клубе

Ташкентский «Пахтакор» основан 8 апреля 1956 года на базе ташкентского «Спартака», созданного в 1937 году. Является 16-кратным чемпионом, 6-кратным серебряным и 2-кратным бронзовым призёром чемпионатов Узбекистана, 13-кратным обладателем и 3-кратным финалистом Кубка Узбекистана, обладателем Суперкубка Узбекистана (2021).

Объекты клуба расположены на площади 24,1 га.

В августе 2017 году 80% доли в «Пахтакоре» были реализованы SFI Management Group по «нулевой» выкупной стоимости с условием выполнения инвестиционных обязательств на сумму не менее 200 млрд сумов. Остальные 20% доли были у хокимията Ташкента, который в 2021 году вернул клуб в своё владение.

В июле прошлого года хокимият Ташкента выделил «Пахтакору» 7 млрд сумов для финансирования зарплат и других платежей, а также на проведение игр. В июле футбольные клубы, Ассоциация футбола, Профессиональная футбольная лига ещё на три года были освобождены почти от всех налогов.

Председателем правления клуба является бывший хоким Ташкента, предприниматель Джахонгир Артыкходжаев.

В пресс-службе «Пахтакора» сообщили, что в руководстве клуба никаких изменений не произошло. «Джахонгир Артыкходжаев продолжает занимать должность председателя клуба», — говорится в сообщении.