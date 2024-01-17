На конференции недавно созданной Ассоциации махаллей Узбекистана 17 января Кахрамон Кучкарович Куранбаев был назначен на должность председателя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана.

С августа 2023 года и до назначения работал руководителем Департамента молодёжной политики при Администрации президента.

Кахрамон Куранбаев (1970 года рождения) окончил Ташкентский государственный институт (1992) и Академию государственного и общественного строительства при президенте (2004). Работал первым заместителем председателя центрального совета молодёжного движения «Камолот» (1997−2008), проректором по духовно-просветительской работе Национального университета (2009−2012), проректором по духовно-просветительским вопросам Академии государственного управления при президенте (2012−2013), заведующим отделом в Кабинете министров (2015−2016), а также заместителем госсоветника президента по взаимодействию с общественными и религиозными организациями (2017).

В 2017—2019 годах возглавлял Союз молодёжи, а также был первым заместителем советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения и спорта.

С декабря 2022 года работал первым заместителем советника по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах, а до этого — первым заместителем советника по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

На должность первого заместителя председателя Ассоциации махаллей назначен Джовдатхан Султанович Инохомов. До этого он работал руководителем Ташкентского городского филиала Агентства развития государственной службы при президенте.

Заместителем председателя Ассоциации махаллей назначен Абдулла Убайдуллаевич Асланов. До назначения он работал заместителем председателя исполкома Политсовета Либерально-демократической партии Узбекистана по вопросам молодёжи и предпринимательства, а также председателем общественного совета «Молодёжное крыло».

В конце декабря мы писали, что президент Узбекистана утвердил создание Республиканского совета по поддержке махаллей и Ассоциации махаллей страны.

Штат новой Ассоциации махаллей Узбекистана составит 982 единицы. Он формируется за счёт сокращения 662 штатных единиц Министерства занятости и сокращения бедности и 320 единиц благотворительного общественного фонда «Махалла».