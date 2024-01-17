Хокимият Ташкента провёл встречу с представителями компании «Ташкент Инвест», Глобального экологического фонда (GEF), китайской компании CRRC, ПРООН и Министерства транспорта по вопросам дорожно-транспортной инфраструктуры и снижения вредных выбросов в атмосферу, сообщила пресс-служба столичной администрации.

На встрече обсуждены вопросы оптимизации общественного транспорта, увеличения доли транспортных средств на зелёном топливе, расширения микромобильности, создания удобств как для пассажиров, так и для водителей.

В ходе мероприятия был презентован проект «Активизация привлечения инвестиций в низкоуглеродный транспорт в Ташкенте». Проект разработан при поддержке GEF и ПРООН и направлен на создание зелёного транспортного коридора по улице Шота Руставели — одной из самых загруженных улиц столицы. «Газета.uz» подробно расскажет о проекте в ближайшее время.

Представители компании CRRC рассказали о производимых транспортных средствах и отметили «преимущества, удобство, экономичность и вместительность колёсных трамваев». Они предложили интегрировать их в столичную транспортную систему.

Стороны договорились продолжить совместную работу и обсуждения «для достижения наиболее эффективных решений в будущем».

Что такое колёсный трамвай?

Колёсный трамвай SRT от CRRC — это «автобус» на колёсном ходу, курсирующий по выделенной и размеченной зоне дороги аналогично трамваю, пишет специализированное на рельсовом транспорте ИА Rollingstock. Колёсный трамвай оборудован системой автоведения, синхронизированной со спутниковой навигационной системой.

Тяга обеспечивается литий-ионными аккумуляторами с запасом хода в 25 км. Время зарядки составляет 10 минут. Машина может вмещать 176 пассажиров, курсировать со скоростью 70 км/ч и проходить кривые радиусом 15 м. Предусмотрена возможность оснащения подвижного состава водородными топливными элементами для увеличения запаса хода до 200 км.

Сейчас колёсный трёхсекционный «трамвай» первого поколения ART с запасом хода 245 км проходит испытания в Малайзии и Австралии.

CRRC — китайская корпорация, крупнейший в мире производитель железнодорожного транспорта, занимающий около половины мирового рынка.