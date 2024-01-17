В среду, 17 января, в 9:45 в международном аэропорту «Ташкент» приземлилось воздушное судно авиакомпании Fly Khiva. Рейс ICE8996 прибыл в столицу Узбекистана из Рейкьявика (Исландия), сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

Грузовой самолёт Boeing 767−304 стал первым воздушным судном в парке авиакомпании Fly Khiva. Представители авиаперевозчика сообщили о планах по пополнению в ближайшее время авиапарка самолётами такого же типа.

Планируется, что авиакомпания начнёт выполнять грузовые рейсы в Дубай (ОАЭ), Стамбул (Турция), Дели (Индия) и Гонконг (Китай).

Fly Khiva — авиакомпания, базирующаяся в Ургенче в Хорезмской области. Она является частью компании Fly Khiva Group. Авиаперевозчик был создан в 2021 году с целью развития гражданской, грузовой и бизнес-авиации.