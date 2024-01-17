Иран нанёс удар ракетами и беспилотниками по штабам террористической группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана, сообщает The Guardian.

Базы находились в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном. Другие подробности ударов не приводятся.

«Джайш аль-Адл» («Армия справедливости») — это суннитская боевая группировка, основанная в 2012 году, которая действует в пограничных районах в Пакистане. Ранее группировка брала на себя ответственность за похищение иранских пограничников.

МИД Пакистана заявил, что в результате «неспровоцированной» атаки Ирана погибли двое детей и ещё трое получили ранения.

«Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьёзные последствия», — подчеркнули в министерстве.

Позднее пакистанский МИД сообщил, что отзывает своего посла из Тегерана, а иранскому послу в Пакистане, который сейчас находится в Иране, могут запретить возвращаться. Также приостанавливаются все визиты в Иран на высоком уровне.

Агентство Tasnim пишет, что накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) также нанёс удары по «шпионским объектам» израильского Моссада и позициям боевиков «Исламского государства» в Ираке и Сирии в ответ на двойной теракт в иранском городе Керман. Жертвами той атаки, которая произошла 3 января, стали более 80 человек.

«Неясно, считает ли Тегеран, что „Джейш аль-Адль“ также замешан в происходящем, или он просто набросился на врагов, чтобы удовлетворить внутренние призывы к мести», — отмечает The Guardian, называя иранские удары по территории Пакистана «последним признаком волны насилия, прокатившейся по Ближнему Востоку и за его пределами».