В отношении лиц, причастных к задержанию журналиста интернет-издания Nuz.uz («Новости Узбекистана») Михаила Довлатова, начата служебная проверка для правовой оценки их действий. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Газете.uz» в ведомстве сообщили, что проверка проводится в отношении сотрудника правоохранительных органов, который оформил протокол об административном правонарушении, а также других лиц. Сколько всего этих лиц, не уточняется.

Агентство информации и массовых коммуникаций во вторник сообщало, что направило запрос в Генпрокуратуру для правовой оценки ситуации, получения официального разъяснения от правоохранительных органов и принятия мер для прекращения подобной практики в будущем.

В воскресенье января Михаила Довлатова, планировавшего встретиться с жителями одного из кварталов в Учтепинском районе столицы, задержали правоохранители. Он приехал туда по жалобе по поводу того, что вместо гаражей (около 150) и 98 деревьев, растущих на территории автостоянки, хотят построить детский сад.

Журналиста не отпускали около 5 часов и оштрафовали, как ему заявили, за курение в общественном месте. Это подтвердило и ГУВД Ташкента в официальном комментарии. Об этом же говорится в SMS, которое пришло ему на телефон.

Редакция Nuz.uz заявила о грубом нарушении «сразу нескольких законов Узбекистана». В их числе законы «О средствах массовой информации», «О защите профессиональной деятельности журналиста», а также порядок и правила задержания.

Журналист также сообщил о задержании жителей, которые намеревались встретиться с ним, на длительный срок (сутки или более). По его словам, во время задержания ему говорили об организации несанкционированного митинга. На месте планируемой встречи людей ожидали сотрудники ОВД и автозак. Этот момент до сих пор официально никто не комментировал.

Несмотря на заявление ГУВД, Верховный суд накануне сообщил, что дело об административном правонарушении было открыто по статье 183 (мелкое хулиганство) и части 1 статьи 194 (неподчинение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел). Суд по уголовным делам Учтепинского района 16 января прекратил дело по причине отсутствия в действиях журналиста признаков административного правонарушения.

В Генпрокуратуре напомнили, что деятельность СМИ, а также права и свободы журналистов в стране охраняются законом.

МВД Узбекистана спустя три дня после того, как его сотрудники, как предполагается, нарушили сразу несколько законов, хранит молчание.