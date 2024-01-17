Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января раскритиковал задержку программы приватизации в Узбекистане.

По словам главы государства, директор Агентства по управлению государственными активами (АУГА) Акмалхон Ортиков «не выполняет заявленные цифры по приватизации».

Шавкат Мирзиёев отметил, что из 43 зерновых предприятий, входящих в состав «Донмахсулот», были проданы лишь 10. Некоторые из них не реализуются уже на протяжении 2−3 лет «из-за искусственно завышенной цены, чтобы не передавать их в частный сектор».

Ортикову поручено в течение месяца принять меры по снижению стоимости 33 зерновых предприятий до рыночной цены и продать их до 1 июля этого года. До 1 апреля он должен предоставить расчёты премьер-министру Абдулле Арипову.

Активы, приватизация которых задерживается. Источник: Пресс-служба президента.



Шавкат Мирзиёев также раскритиковал то, что 484 государственных объекта (199 объектов министерств и ведомств и 106 — хозобъединений), включённых в программу приватизации, не выставляются на публичные торги, хотя их реализация могла принести в бюджет порядка 200 млрд сумов.

Больше всего нереализованных объектов приходится на Министерство здравоохранения (39), «Узпромстройбанк» (27), Министерство дошкольного и школьного образования (21), Комитет по автодорогам (17), Министерство высшего образования, науки и инноваций (14), «Узбекистон почтаси» (14), Министерства культуры, а также водного хозяйства (по 13) и другие.

«Министерство здравоохранения, вот, сидит здесь новый министр. Только без игр, всё расставь по местам. Комитет по автомобильным дорогам — там тоже новый руководитель. Министерство высшего образования — Каримов, Министерство культуры, Министерство водного хозяйства и т. д. Каждый из вас в течение недели скажет, что будет делать по этому направлению, и предоставит [информацию]», — сказал президент.

Он отметил, что крупнейшим резервом доходов бюджета является продажа земли предпринимателям через аукцион. В прошлом году за счёт этого поступил 1 трлн сумов, создано 12 тысяч новых проектов. Однако из-за медлительности на местах в прошлом году бюджет недосчитался 3 трлн сумов дополнительных доходов.

Например, в Ташкенте на торги были выставлены, а затем отозваны 25 гектаров земли, из-за чего потеряны потенциальные поступления на 600 млрд сумов.

Активы, приватизация которых задерживается. Самый высокий показатель — в Ташкенте. Источник: Пресс-служба президента.



Глава государства поручил премьер-министру Абдулле Арипову и своему советнику по вопросам кадровой политики Гофуржону Мирзаеву в течение трёх дней решить, соответствуют ли своей должности хокимы Бектемирского, Мирабадского, Алмазарского, Чиланзарского, Юнусабадского и Яккасарайского районов Ташкента и Балыкчинского и Джалалкудукского районов Андижанской области, которые в течение года вообще не выставляли землю на аукционы.

В целом в 2024 году за счёт приватизации ожидается поступление в госбюджет 20 трлн сумов.

На этом же совещании президент поручил сократить число заместителей в экономическом блоке правительства на 15% (сейчас их 40), поскольку им не хватает «современного мышления и оперативности в принятии решений». Для руководителей внедрят KPI, от которого будет зависеть их зарплата.

Он также объявил, что 2024 год станет годом эффективности и снижения издержек для руководителей экономического комплекса и всех госпредприятий. По его словам, в этом году планируется добиться роста экономики минимум на 6%, а также снизить себестоимость в крупных отраслях на 20 трлн сумов.