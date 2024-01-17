Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 17 января приняла решение пригласить министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова, чтобы он рассказал о работе по предотвращению загрязнения воздуха в Узбекистане, в том числе в Ташкенте, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Заместитель спикера Законодательной палаты, глава Комитета по вопросам экологии и охраны окружающей среды, руководитель фракции Экологической партии Хайрулло Гаффоров отметил, чтозагрязнение воздуха в столице стало объектов обсуждений в последнее время.

Со ссылкой на данные Узгидромета он сообщил, что в Ташкенте содержание мелкодисперсных частиц РМ2,5 в воздухе за январь в среднем составило 45 мкг/м3, что в разы превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (5 мкг/м3). Он также отметил, что в рейтинге международного сервиса IQAir Ташкент занимает высокие позиции по загрязнению воздуха в мире.

Депутат отметил, что Министерство экологии на днях представило информацию об источниках загрязнения воздуха и предложения по решению проблемы.

По его словам, в 2019 году были внесены поправки в закон «Об охране атмосферного воздуха», определены полномочия и функции ответственных государственных органов, права и обязанности граждан, обязательства предприятий и организаций, оказывающих негативное влияние на качество воздуха.

Несмотря на это, ситуация ухудшается, из-за чего решено вызвать министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиза Абдухакимова для заслушивания отчёта.

Депутат Ильхом Абдуллаев заявил, что заслушивание информации членов правительства является одним из важных элементов парламентского контроля и демократии, поэтому «к таким мероприятиям нужно относится со всей ответственностью».

«Тем более, тема, которая легла в основу этого запроса, из экологической перешла на уровень общественно важной, связанной непосредственно с безопасностью, жизнедеятельностью и здоровьем всей нации», — заявил он.

По его словам, помимо заслушивания отчёта, Законодательная палата имеет возможности для внесения на рассмотрение президента вопроса о целесообразности отставки членов правительства, внесение предложений, направленных на повышение правоприменительной деятельности, направление предложений о привлечении лиц к ответственности, инициирование принятия новых законов и опубликование материалов.

«Спектр по парламентскому контролю очень большой. Это накладывает на инициаторов таких запросов очень большую ответственность. Я бы хотел, чтобы, если фракция вышла с инициативой и просит Законодательную палату поддержать направление такого запроса, мы же хотим провести это слушание не ради того, что это просто модная тема, мы должны чётко понимать — какую пользу сможет нести парламент для решения этого вопроса», — заявил он.

Ильхом Абдуллаев отметил, что хокимияты и Министерство экологии проделывают большую работу в этом направлении.

«Когда мы будет вызвать министра [экологии], у нас должна быть чёткая парламентская позиция по этому вопросу. Поэтому я прошу при поддержке этого решения учесть, чтобы фракция озадачилась полным изучением материала и чтобы проект нашего решения был действенным. В нём должны звучать реальные предложения, а не просто для того, чтобы закончили слушание и в конце просто сказали: „Да, оказывается, это имеет место“. То, что это имеет место, мы и так прекрасно знаем», — заявил он.

Хайрулло Гаффоров в ответ заявил, что фракция не планирует проводить слушание «для показухи».

По его словам, на расширенном заседании фракции были выслушаны мнения учёных, а также создана рабочая группа, которая параллельно изучает проблему на местах.

Министерство экологии ранее признало наличие проблемы с качеством воздуха и перечислило ряд мер по улучшению ситуации.

На днях активисты, блогеры и исполнители провели в центре Ташкента флешмоб #TozaHavoKerak с целью привлечь внимание жителей и правительства к экологическим проблемам. Они заявили, что ждут от властей не разовых мер, а долгосрочного и комплексного решения.