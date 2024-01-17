Хокимият Ташкента в среду отреагировал на многочисленные сообщения в СМИ и социальных сетях о высоком уровне загрязнения воздуха в городе.

В администрации поблагодарили сограждан за небезразличие к «этому крайне сложному вопросу» и «участие в обсуждениях со своими мыслями и предложениями».

Для улучшения ситуации в столице хокимият разрабатывает план комплексных мер. Он должен включить такие мероприятия, как «обеспечение экологической стабильности, сокращение бытовых выбросов в воздух, улучшение системы общественного транспорта как в плане качества, так и в плане количества, создание инфраструктуры, предусматривающей обеспечение приоритета на улицах не автомобилям, а в первую очередь пешеходам и затем общественному транспорту и другие», заявили в хокимияте.

«Для улучшения экологической ситуации и охраны здоровья населения потребуется принятие отдельных жёстких решений. Чтобы эти решения не привели к негативным последствиям в будущем, они должны быть основаны на научных исследованиях и анализе», — отметили в администрации города.

В настоящее время при хокимияте действуют рабочие группы, включившие отечественных и зарубежных специалистов, которые работают «по каждому направлению». Каждая рабочая группа на основе аналитических заключений готовит презентацию по практическим мерам, которые необходимо принять в масштабах города, говорится в сообщении.

«В скором времени эта презентация будет представлена вниманию широкой общественности», — пообещали в хокимияте.

«Каждое ваше мнение для нас важно, и вместе мы найдём решение проблемы любой сложности», — отметили в хокимияте Ташкента.

Утром в этот же день «Газета.uz» обращала внимание на отсутствие регулярного и массового оповещения жителей о качестве воздуха (последний месяц это делает Узгидромет в своём Telegram-канале) и публикации рекомендаций о том, как себя вести в условиях загрязнённого воздуха.