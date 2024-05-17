Бухарский нефтеперерабатывающий завод начнёт полный отказ от выпуска бензина марки Аи-80 с начала 2025 года. Об этом на полях Энергетической недели в Ташкенте 14 мая «Газете.uz» сообщил заместитель председателя правления «Узбекнефтегаза» по переработке Одил Темиров.

Президент Узбекистана в начале года поручил премьер-министру Абдулле Арипову решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года.

По данным «Узбекнефтегаза», за счёт модернизации Бухарского НПЗ предусмотрен выпуск высокооктановых марок бензина Аи-92 и Аи-95 в объёме 60% и 40% соответственно. Весь производимый бензин в объёме свыше 1 миллиона тонн в год (изначально планировалось 1,2 миллиона тонн) будет соответствовать экологическому классу Евро-5, что позволит отказаться от производства Аи-80 класса Евро-2, говорится в сообщении.

Одил Темиров сообщил, что для параллельного проектирования с французской компанией Axens начаты работы по лицензионному соглашению на использование её технологий.

«Базовый проект они должны завершить к сентябрю. Параллельно мы работаем с подразделением китайской CNPC (China National Petroleum Corporation), ведутся подготовительные работы. Работу по отказу от бензина Аи-80 мы ведём отдельно, это не связано с большой модернизацией [завода]. В ноябре-декабре мы начнём производство Аи-91, Аи-92 вместо Аи-80, полный отказ начнётся с начала 2025 года», — заявил он.

По словам Одила Темирова, сейчас продукция Бухарского НПЗ на 85% приходится на бензин Аи-80, а остальные 15% — это бензин Аи-92. С ноября эта пропорция начнёт меняться.

Замглавы «Узбекнефтегаза» сообщил, что работа по модернизации ведётся с CNPC в рамках поручений президента по итогам его визита в Китай. Проект будет в том числе финансироваться за счёт китайских инвестиций, сказал он.

Трёхэтапная модернизация завода стоимостью 553 млн долларов была начата в 2019 году. Проект, разработанный южнокорейской SK Engineering, предусматривал до конца 2025 года выход на проектную мощность по переработке 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата и производству 1,2 миллиона тонн бензина стандарта Евро-5, 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута ежегодно.