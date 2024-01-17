Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 16 января высказался о важности разработки мастер-планов районов Узбекистана.

По его словам, если у района будет мастер-план, это станет огромным источником средств, предпринимателей и рабочих мест, но пока такие документы подготовлены только для 17 малых населённых пунктов.

«Похоже, это не нужно первым заместителям хокимов. Если будет мастер-план, то работа будет плановой, результативной. Ещё будут серьёзные расчёты по хищениям земли, это должны знать все. Я поручил провести анализ того, почему по новому указу для участия в бирже в Кашкадарье только 38% хлопковых площадей внесены в электронную платформу, а в Сурхандарье — 31%. В среднем по республике это составляет 60%, в Кашкадарье либо нет земель, либо здесь ведётся игра. Хокимы действуют против принятого указа», — заявил он.

В декабре президент подписал указ, согласно которому с сезона урожая 2024 года контракты на поставку хлопка-сырца в Узбекистане будут заключаться через товарно-сырьевую биржу. Фермеры смогут свободно продавать излишки сырья, а также выращенный за свой счёт хлопок.

Перед Агентством по управлению госактивами поставлена задача разработать и обеспечить реализацию плана продажи земель на аукционе на 4 трлн сумов.

Президент также поручил обеспечить поступление 1 трлн сумов через электронную платформу E-auksion.

Руководителю экономического комплекса вице-премьеру Джамшиду Кучкарову поручено привлечь иностранных консультантов и до конца года разработать мастер-планы для 70 районов, а в 2025 году — для всех районов страны.

«Как бы ни было сложно и дорого, если мы этого сами не сделаем, то это продолжится. Это основа для коррупции. Это крупные поступления, крупное производство и большой источник рабочих мест. Если мы приведём это в порядок, это станет свидетельством того, что Узбекистан переходит на рыночную экономику», — заявил глава государства.

На этом же совещании президент поручил ускорить приватизацию 33 зерновых предприятий, снизив их цену до рыночной. Он раскритиковал задержку с продажей активов министерств и хокимиятов. Например, в Ташкенте на торги были выставлены, а затем отозваны 25 га земли, из-за чего бюджет не получил 600 млрд сумов.

Напомним, в июле 2022 года было принято решение о создании Республиканского совета по разработке генпланов и мастер-планов регионов в три этапа. На первом этапе совет должен утверждать главную схему области с указанием направлений развития на 5-, 10- и 20-летнюю перспективу, определить в ней границы земель и инфраструктуры. На её основе на втором этапе должен быть разработан генеральный план региона. В нём определяются промышленные, сервисные и жилые зоны, расположение дорог и инфраструктурных сетей. На третьем этапе главные архитекторы и первые заместители хокимов областей, районов и городов утверждают мастер-планы, в которых конкретно указано расположение жилого фонда, школ, детских садов, больниц, объектов торговли и обслуживания.