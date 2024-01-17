15 января Ферганский городской суд вынес приговор в отношении двух парней, которые изнасиловали и убили 11-летнюю девочку в Фергане. Об этом сообщила пресс-служба Ферганских областных судов.

Несовершеннолетние подсудимые М. С. и Д. А. признаны виновными:

по пунктам «в», «з», «о» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой потребности в противоестественной форме с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение);

по части 4 статьи 118 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет);

по части 4 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершённое в отношении лица, не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса Узбекистана.

М. С. приговорён к 14 годам лишения свободы, Д. А. — к 13 годам.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что их знакомый Б. Х. знал о случившемся, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 241 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления). Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Напомним, 20 июля 2023 возле недостроенного здания на улице Янги Аср (Новый век) в Фергане было найдено тело 11-летней девочки с признаками изнасилования и убийства.

В ходе следствия был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления — молодой человек 2006 года рождения. Он обманом забрал девочку из её дома. Мать погибшей требовала пожизненного заключения для убийц дочери.