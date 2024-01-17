Президент Узбекистана 16 января подписал поправки в закон «О государственной пошлине». Они уже вступили в силу.

Согласно документу, при обращении в административные суды на решения, действия или бездействие государственных органов и их должностных лиц взыскание государственной пошлины производится с виновной стороны по результатам рассмотрения дела, без предварительного взыскания её с граждан.

Кроме того, размер ставки государственной пошлины в таких случаях для граждан понижен до 70% от базовой расчётной величины (ранее она была установлена в размере 1 БРВ).

Ожидается, что эти поправки послушат обеспечению защиты прав и интересов граждан в судебном порядке, расширению возможности доступа граждан к правосудию и обжалования ими незаконных решений государственных органов.