Apple впервые стала крупнейшим поставщиком смартфонов в мире по итогам 2023 года. До этого Samsung удерживал лидерство с 2010 года, следует из данных исследовательской группы International Data Corporation (IDC).

По предварительным подсчётам IDC, в прошлом году Apple отгрузила 234,5 млн устройств, доля рынка компании составила 20,1%. Samsung поставил 226,6 млн (19,4%).

На третьем месте среди мировых лидеров оказалась китайская Xiaomi с поставками 145,9 млн смартфонов и долей рынка в 12,5%. В пятёрку лидеров также вошли Oppo (103,1 млн) и Transsion (94,9 млн).

Директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал отметила, что в тройке лидеров Apple — единственный «игрок, который ежегодно демонстрирует положительный рост». Это, как считает Попал, объясняется растущим трендом на устройства премиум-класса, которые сейчас занимают более 20% рынка.

В целом мировой рынок смартфонов «по-прежнему испытывает трудности», а глобальные поставки сократились на 3,2% и составили 1,17 млрд штук в 2023 году, говорится в отчёте IDC. Авторы отчёта отмечают, что это самый низкий показатель за последние десять лет, и в качестве причин указывают макроэкономическую неопределённость и затоваренность складов в начале года.

Однако, указывает IDC, во второй половине года рынок показал признаки восстановления — в четвёртом квартале рост составил 8,5% (326,1 млн штук), превысив прогнозы, по которым ожидался рост на 7,3%.