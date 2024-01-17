Международный фестиваль оперы и балета состоится в Ташкенте с 28 февраля по 16 марта. Его организует Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе фонда.

На сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои будут представлены балет Бориса Эйфмана «Русский Гамлет», балетные постановки «Как дыхание» итальянского хореографа Мауро Бигонцетти и «Габриэль Шанель» Юрия Посохова, спектакль «Chotto Desh» Акрама Хана и балет «Ромео и Джульетта» Вячеслава Самодурова. Кроме того, зрителей ждёт опера Оффенбаха «Сказки Гофмана» в постановке Стефано Поды.

Программа фестиваля

28 февраля -1 марта

Урал Балет

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета привезёт в Ташкент «Ромео и Джульетту» Сергея Прокофьева в постановке Вячеслава Самодурова и гала-концерт Урал Балета. Последний представляет собой альманах, включающий четыре балета: «Неаполь, или Рыбак и его невеста» Августа Бурнонвиля, миниатюру «Терцет» Александра Меркушева, которая является образцом современного высокоскоростного классического танца. В программу вечера также вошла постановка руководителя Урал Балета Максима Петрова «Полдень» на музыку Дебюсси и «Вариации Сальери» Самодурова.

Сцена из балета «Ромео и Джульетта». Фото: Ольга Керелюк / Урал Балет

5−6 марта

«Chotto Desh» Акрама Хана

Британский постановщик Акрам Хан является одним самых известных танцовщиков и хореографов современности. В спектакле «Chotto Desh» («Маленькая Родина») Хан рассказывает собственную историю о мечтах молодого человека, уезжающего из родной Бангладеш в Британию. Помимо танца, воспевать стойкость человеческого духа в современном мире постановщику помогают текст и визуальные эффекты.

Сцена из балета «Chotto Desh». Фото: Camilla Greenwell

8 марта

«Modanse» Светланы Захаровой

Проект «Modanse» создан специально для примы-балерины Большого театра России и этуали театра La Scala, народной артистки РФ Светланы Захаровой. Он объединяет балеты «Как дыхание» Мауро Бигонцетти и «Габриэль Шанель» Ильи Демуцкого в постановке Юрия Посохова. В музыкальную основу первого легли произведения Георга Фридриха Генделя. Балет «Габриэль Шанель» рассказывает о пути, который проделала великая Коко — от неизвестной провинциальной певицы до главы одного из самых влиятельных домов моды.

Сцена из проекта «Modanse». Фото: Ольга Михайлова / diaghilev-ps.ru

10−11 марта

«Русский Гамлет» Бориса Эйфмана

В спектакле «Русский Гамлет» Борис Эйфман обратился к фигуре царя Павла I — одного из наиболее загадочных и противоречивых персонажей российской истории. Постановщик блестяще изобразил трагическое противостояние неординарной и душевно хрупкой личности враждебному миру, построенному на насилии, вероломстве и лжи.

Фото: eifmanballet.com

15−16 марта

Опера «Сказки Гофмана»

Завершит фестиваль премьерная постановка оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха в версии известного итальянского режиссёра, художник и сценографа Стефано Поды в исполнении Национального оркестра Узбекистана. Литературная основа оперы — произведения и биография Эрнеста Теодора Амадея Гофмана.